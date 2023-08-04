Rusya kâbusa uyandı: Savaş Karadeniz'e sıçradı

Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde. Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile geçtiğimiz yılın Şubat ayında başlayan savaş Ukrayna'nın doğu bölgelerinde son sürat devam ediyor.





Bir süredir Ukrayna ordusunun taarruzuna karşı savunma pozisyonuna geçen Rusya'dan gelen Haber ise dünyanın gündemine birinci sıradan giriş yaptı.





Çatışmalar Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki ana limanı konumunda olan ve bir deniz üssüne ev sahipliği yapan Novorossiysk'e sıçradı.

Bölgeden silahlı çatışma ve patlama sesleri duyulduğu bilgisi ilk olarak sosyal medyada yer aldı.





Konu ile ilgili ilk açıklama Rusya'dan geldi. Rusya Savunma Bakanlığı, Cuma sabahı yaptığı kısa açıklamada, Rus devriye gemilerinin Karadeniz'deki liman kenti Novorossiysk yakınlarında bölgeye yaklaşan iki insansız hava aracını vurarak imha ettiğini bildirdi.





Rus ordusu, Ukrayna kuvvetlerinin iki insansız bot kullanarak büyük bir Rus deniz üssüne ev sahipliği yapan Novorossiysk kentine saldırmaya çalıştığını, her ikisinin de tespit edildiğini ve imha edildiğini söyledi.





Limana gemi trafiğinin geçici olarak durdurulduğu açıklandı.





CNN Internatıonal dünyaya göstermişti





Ukraynalıların Karadeniz'de kullandığı insansız deniz araçları geçtiğimiz günlerde ilk defa görülmüştü.





Ukrayna'nın Karadeniz'de ve Kırım yarımadasında Rus filosuna saldırmak için kullandığı 'sır silah' ABD yayın organı CNN tarafından ilk kez görüntülenmişti.





Yüzlerce kilo patlayıcı taşıyabiliyor





CNN'nin ilk bakışta 'Boston Whaler'a benzettiği kurşun grisi insansız Deniz Aracı yüzlerce kilo patlayıcı taşıma kapasitesine sahip ve yaklaşık 800 km uzaklıktaki hedefleri vurabiliyor.





Ukrayna tarafından tasarlanıp üretilen insansız deniz aracının uzaktan kumandalı olduğu ve saldırıların yanı sıra keşif ve gözetleme görevleri için de kullanılabileceği belirtiliyor.





2022 yılının Şubat ayında başlayan Ukrayna savaşında insansız hava araçları kilit rol oynadı ve her iki taraf için de paha biçilmez öneme sahip olduğunu kanıtladı.





Ruslara karşı hayati bir öneme sahip





Gerçek anlamda bir filoya sahip olmayan Ukrayna'nın kıyı şeridinde insan ve silah bakımından geride olduğuna dikkat çeken CNN, şimdiye kadar sır gibi saklanan deniz aracının Ruslara karşı koymada hayati bir araç olduğunu vurguluyor.





İnsansız deniz aracının tasarımcısı CNN'e yaptığı açıklamada güvenlik gerekçeleri nedeni ile ismini açıklamak istemese de aracın savaşın başlamasından sonra tasarlandığını belirterek şunları söyledi;



