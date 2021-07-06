Dünya Rusya Karadeniz kıyısında 100 askeri personel ve S-400 sistemleriyle tatbikat gerçekleştirdi
ASYA

Rusya Karadeniz kıyısında 100 askeri personel ve S-400 sistemleriyle tatbikat gerçekleştirdi

Rus ordusuna bağlı Karadeniz Filosu, Krasnodar bölgesinde tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikatlara 100 askeri personel ve 30 askeri teçhizatın katıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, “S-400 ve Pantsir-S hava savunma sistemleri, tatbikat planı doğrultusunda mevzilenerek sözde düşmana ait hava hedeflerini tespit ve takip eylemlerini gerçekleştirdi. Ayrıca hedeflerin imhasına yönelik elektronik füze fırlatmaları gerçekleştirildi.” denildi.

Haber Merkezi AA
Rusya Karadeniz kıyısında 100 askeri personel ve S-400 sistemleriyle tatbikat gerçekleştirdi
Rusya, Karadeniz kıyısında S-400 sistemleriyle tatbikat gerçekleştirdi.

Rus ordusuna bağlı Karadeniz Filosu, Krasnodar bölgesinde S-400 hava savunma sistemlerinin de kullanıldığı tatbikat gerçekleştirdi.

Rusya'nın Karadeniz Filosundan yapılan açıklamada, birliğe bağlı hava savunma ünitelerinin Karadeniz kıyısındaki Krasnodar bölgesinde tatbikat gerçekleştirdiği belirtildi.

100 ASKERİ PERSONEL KATILDI

Tatbikatlara 100 askeri personel ve 30 askeri teçhizatın katıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, “S-400 ve Pantsir-S hava savunma sistemleri, tatbikat planı doğrultusunda mevzilenerek sözde düşmana ait hava hedeflerini tespit ve takip eylemlerini gerçekleştirdi. Ayrıca hedeflerin imhasına yönelik elektronik füze fırlatmaları gerçekleştirildi.” denildi.

Rus ordusu, son dönemde, ABD ve Ukrayna’nın ev sahipliği yaptığı ve çoğunluğu NATO üyesi ülkelerin katıldığı "Sea Breeze 2021" tatbikatı nedeniyle Karadeniz’deki askeri faaliyetlerini artırmıştı.

28 Haziran’da başlayan ve 10 Temmuz’a kadar sürecek "Sea Breeze 2021" tatbikatına NATO üyesi 30’dan fazla ülke katılıyor.

Tatbikatta 5 bin askerin yanı sıra 32 gemi, 40 hava aracı, 18 özel kuvvetlerden oluşan grup katılıyor. Söz konusu tatbikat 1997’den beri düzenleniyor.

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