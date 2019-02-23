Dünya Rusya Kazakçaya karışmadı
ASYA

Rusya Kazakça'ya karışmadı

Rusya Kazakça'ya karışmadı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev, hem Kazakça hem de Rusçanın kullanıldığı banknotlar ve madeni paraların sadece ana dilde basılmasına ilişkin kararnameyi imzaladı. Rusya Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ulusal para birimi Tenge'den Rusça yazıların kaldırmasının Kazakistan'ın kendi iç meselesi olduğunu söyledi.

Haber Merkezi Diğer
Rusça, Kazakistan'da resmi fakat devlet dili olmayan bir statüye sahip.
Rusça, Kazakistan'da resmi fakat devlet dili olmayan bir statüye sahip.

Rusya Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ulusal para birimi Tenge'den Rusça yazıların kaldırmasının Kazakistan'ın kendi iç meselesi olduğunu söyledi.

Govorit Moskva radyosunun haberine göre Zaharova, Moskova'nın Kazakistan'da Rusça konuşan vatandaşların hakları konusunda Astana'yla temas halinde olduğunu belirtti.

  • Zaharova konuyla ilgili yaptığı açıklamada, " Konuyu, dışişleri bakanlığının sadece Kazakistan bağlamında değil, anadili Rusça olan insanların yaşadığı her yerde görev ve sorumluluklarından biri olduğundan dikkatle izliyoruz" ifadelerini kullandı.

İki dilde basılıyordu

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, banknot ve madeni paraların dış tasarımının değiştirilmesini öngören kararnameyi Cuma günü imzaladı. Artık bu paralarda Rusça yazılar yer almayacak. Rusça'nın koleksiyon paralarında kullanılmasına ise izin verilecek. Önceki yasalar paraların iki dilde basılmasına izin veriyordu.

Kazakistan'da resmi fakat devlet dili olmayan bir statüye sahip Rusça, anayasaya göre devlet kurumlarında kullanılabilir. Kazak makamlar, vatandaşları Kazakça'nın yanı sıra Rusça ve İngilizce öğrenmeye teşvik etmek için ‘üç dil' politikası izliyor.

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