Rusya Kiev’de AVM’yi vurdu: 8 ölü

Ukrayna, Kiev’deki alışveriş merkezine düzenlenen saldırıda 8 kişinin öldüğünü duyurdu. Ukrayna Devlet Acil Durum Hizmetleri, Rus ordusunun önceki gece başkent Kiev’deki alışveriş merkezine düzenlediği saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiğini, bir kişinin de yaralandığını bildirdi.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Kiev’in Podilskyi semtinde patlama seslerinin duyulduğunu duyurmuştu. Öte yandan Rusya’nın gece yarısı Ukrayna’nın başkenti Kiev’e başlattığı saldırıların ardından, şehir merkezindeki hava savunma sistemleri Rus füzelerine karşı devreye girdi. Rus saldırılarına karşı devreye alınan Kiev’deki hava savunma sistemleri, kentin üstüne gelen Rus füzelerini hedef alarak bu füzeleri havada imha etti.

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Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, hava savunma sistemlerinin art arda birçok atış yaptığı görüldü. Rusya’nın hedefindeki en önemli kent olan Kiev’de hava savunma sistemleri tarafından tüm hava saldırılarına karşı çalışmalar devam ediliyor.