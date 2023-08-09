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Dünya

Rusya KKTC'de konsolosluk açıyor

Rus haber ajansı TASS, Rusya’nın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Büyükelçiliğinin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) başkenti Lefkoşa'da Rus vatandaşlarına yönelik konsolosluk hizmeti vermeye başlayacağını bildirdi.

14:30 . 9/08/2023 Çarşamba
AA
Arşiv

Arşiv

TASS’ın haberine göre Rusya’nın GKRY Büyükelçiliğinden bir yetkili, “Çok yakın bir zamanda Lefkoşa şehrinin kuzeyinde konsolosluk hizmetleri vermeye başlayacağız. Çalışmalar düzenli şekilde yapılacak” açıklamasında bulundu.

Söz konusu adımın, Rusya’nın Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayan Rus vatandaşlarına yönelik yükümlülüklerini yerine getirmek için atılacağına işaret eden yetkili, ABD, İngiltere, Almanya, İtalya ve Fransa’nın uzun süredir Kıbrıs’ın kuzeyine yönelik konsolosluk hizmetleri verdiğini kaydetti.

KKTC'de yaklaşık 50 bin Rus vatandaşının yaşadığı ifade ediliyor.




#Rusya
#KKTC
#Türkiye
39 dakika önce
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