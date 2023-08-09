Rusya KKTC'de konsolosluk açıyor

Rusya’dan Kıbrıs’a doğrudan uçuşa yönelik görüşmeler tüm hızıyla sürerken, bir başka ülke daha doğrudan uçuşa hazırlanıyor. Yeni Şafak’a konuşan KKTC Ulaştırma Bakanı Prof. Dr. Erkan Arıklı, “Rusya ile çalışmalar aynı hızda devam ediyor. Rusya dışında başka bir ülke ile de doğrudan uçuşla ilgili temaslarımız var. 15 Kasım'da müjdeli haber vermek için hummalı bir şekilde çalışıyoruz” dedi.