Rusya: Lavrov ile Fidan Moskova'da görüşecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan -Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasında görüşme yapılacağını duyurdu.
Zaharova, Rus haber ajansı TASS’a yaptığı açıklamada, Rusya ile Türkiye arasındaki üst düzey görüşmelere ilişkin bilgi verdi
Bakan Fidan'ın Moskova'yı ziyaret etmesi bekleniyor
Bakan Fidan'ın Moskova'yı ziyaret etmesi bekleniyor
Dışişleri Bakanı Fidan’ın Moskova’yı ziyaret etmesinin beklendiğini belirten Zaharova,
“Rus ve Türk dışişleri bakanları yakın zamanda Moskova’da görüşme gerçekleştirecekler”
ifadesini kullandı.
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1 saat önce