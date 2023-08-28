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Dünya

Rusya: Lavrov ile Fidan Moskova'da görüşecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasında yakın zamanda Moskova’da görüşme yapılacağını bildirildi.

13:15 . 28/08/2023 Pazartesi
AA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan -Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan -Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasında görüşme yapılacağını duyurdu.


Zaharova, Rus haber ajansı TASS’a yaptığı açıklamada, Rusya ile Türkiye arasındaki üst düzey görüşmelere ilişkin bilgi verdi



Bakan Fidan'ın Moskova'yı ziyaret etmesi bekleniyor

Dışişleri Bakanı Fidan’ın Moskova’yı ziyaret etmesinin beklendiğini belirten Zaharova,
“Rus ve Türk dışişleri bakanları yakın zamanda Moskova’da görüşme gerçekleştirecekler”
ifadesini kullandı.


#Rusya
#Hakan Fidan
#Sergey Lavrov
#Dışişleri Bakanlığı
#Moskova
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