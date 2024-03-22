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Dünya

Rusya Merkez Bankası faizi sabit tuttu

Rusya Merkez Bankası, politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 16'da sabit tuttu.

14:09 - 22/03/2024 Cuma
Güncelleme: 14:18 - 22/03/2024 Cuma
AA
Rusya Merkez Bankası
Rusya Merkez Bankası

Bankadan yapılan açıklamada, ülkede enflasyon baskısının azalma eğilimine girmesine rağmen halen yüksek seviyede olduğu belirtildi.


Açıklamada, yıl sonu enflasyon oranının yüzde 4 ila 4,5 seviyesinde olmasının beklendiği bilgisi verilerek, henüz enflasyon oranının artışında yavaşlama olduğuna yönelik değerlendirmeler yapılamayacağı ifade edildi.


İç talebin ürün ve hizmet üretim kapasitesini aşmaya devam ettiği bildirilen açıklamada,
"Rusya Merkez Bankası, politika faizini yüzde 16 seviyesinde sabit tutma kararı almıştır."
denildi.

Açıklamada, Bankanın izleyeceği para politikasının enflasyondaki düşüş sürecini pekiştirmeye devam edeceği vurgulandı.


Rusya Merkez Bankası, politika faizini son olarak Aralık 2023'te 100 baz puanlık artışla yüzde 16'ya yükseltmişti.




#Rusya
#Enflasyon
#faiz
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