Dünya Rusya okul vurdu 60 ölü
AVRUPA

Rusya okul vurdu: 60 ölü

Rus ordusunun önceki gün Ukrayna’nın Luhansk kentinde tahliye edilmeyi bekleyen 90 kişinin saklandığı okulu vurmasının ardından korkunç bilanço ortaya çıktı. Luhansk Valisi Sergey Gayday, okulda bulunan 90 kişiden 60’ının göçük altında kalarak öldüğünü açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü ise şu ana kadar Ukrayna’da hastane ve kliniklere 200 saldırı düzenlendiğini duyurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Rusya okul vurdu: 60 ölü
Rus güçleri 90 kişinin saklandığı okulu vurdu.

Rus ordusunun önceki gün Ukrayna’nın Luhansk kentinde tahliye edilmeyi bekleyen 90 kişinin saklandığı okulu vurmasının ardından korkunç bilanço ortaya çıktı. Luhansk Valisi Sergey Gayday, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, okul içerisinde bulunan 90 kişiden 60’ının göçük altında kalarak hayatını kaybettiğini duyurdu. Vali Gayday açıklamasında, “Bilogorivka köy okuluna 7 Mayıs’ta düzenlenen hava saldırısında bina yerle bir olurken, 300 metrekarelik alanda yangın çıktı. Yangın 4 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı. 7’si yaralı 30 kişi enkaz altından kurtarıldı. Büyük olasılıkla molozların altında kalan 60 kişi ise yaşamını yitirdi” ifadelerine yer verdi. Yaşanan bu olayın tam bir vahşet olduğunu kaydeden vali, “Ruslar için öldürülecek kişinin kim olduğu önemli değil. Askeri öldüremezse korumasız çocuğu öldürüyor” açıklamasında bulundu.

Savaş suçu için kanıt topluyor

  • Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) ise savaş suçu kanıtı topladığı bildirildi. Ukrayna’nın başkenti Kiev’de basın toplantısı düzenleyen DSÖ Acil Durumlar Direktörü Mike Ryan ve DSÖ Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, Rusya’nın sağlık kuruluşlarına yönelik saldırıları ile ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Rusya’nın işlediği savaş suçlarına yönelik kanıtların toplandığına dikkat çeken DSÖ yetkilileri, şu ana kadar ülkede hastane ve kliniklere 200 saldırı düzenlendiğini aktardı. Sağlık merkezlerine ve kurumlarına kasıtlı saldırının uluslararası insani yasaların ihlali anlamına geldiğini söyleyen Ryan, “Bu tür saldırılar her koşulda savaş suçu anlamına gelir. O saldırıları belgelemeye ve tanıklarla konuşmaya devam ediyor, BM sistemine ve Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne güveniyoruz” dedi. Rusya tarafı ise sivillerin hedef alınmadığını ve olası savaş suçları iddialarını kabul etmediklerini belirtiyor.
Rus ordusu bu kez de bir okulu vurdu: 400 kişi enkaz altında
FOTOĞRAF 15
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Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat’ta başlayan savaş 25 gündür devam ediyor.
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Sivil bölgeleri de hedef alan Rusya, Mariupol’de bir okulu vurdu.
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Mariupol Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Levoberezhny bölgesinde bulunan 12 numaralı sanat okulunun vurulduğu belirtilerek, \"Irkçı ordu yeniden insanların Rus bombardımanından sığındığı yeri vurdu. Rus işgalciler, çocukların, kadınların ve yaşlı insanların saklandığı Levoberezhny bölgesinde bulunan ve yaklaşık 400 kişinin bulunduğu 12 numaralı sanat okulunu bombalarla vurdu. Enkaz altında kalanların durumu netleştiriliyor. Rus ordusu, Ukrayna halkına karşı yaptığı soykırımı devam ettiriyor. İnsanlık dışı savaş suçlarını işleyenler hesap verecek\" ifadeleri kullanıldı.
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Mariupol Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Levoberezhny bölgesinde bulunan 12 numaralı sanat okulunun vurulduğu belirtilerek, \"Irkçı ordu yeniden insanların Rus bombardımanından sığındığı yeri vurdu. Rus işgalciler, çocukların, kadınların ve yaşlı insanların saklandığı Levoberezhny bölgesinde bulunan ve yaklaşık 400 kişinin bulunduğu 12 numaralı sanat okulunu bombalarla vurdu. Enkaz altında kalanların durumu netleştiriliyor. Rus ordusu, Ukrayna halkına karşı yaptığı soykırımı devam ettiriyor. İnsanlık dışı savaş suçlarını işleyenler hesap verecek\" ifadeleri kullanıldı.
Title
Mariupol Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Levoberezhny bölgesinde bulunan 12 numaralı sanat okulunun vurulduğu belirtilerek, \"Irkçı ordu yeniden insanların Rus bombardımanından sığındığı yeri vurdu. Rus işgalciler, çocukların, kadınların ve yaşlı insanların saklandığı Levoberezhny bölgesinde bulunan ve yaklaşık 400 kişinin bulunduğu 12 numaralı sanat okulunu bombalarla vurdu. Enkaz altında kalanların durumu netleştiriliyor. Rus ordusu, Ukrayna halkına karşı yaptığı soykırımı devam ettiriyor. İnsanlık dışı savaş suçlarını işleyenler hesap verecek\" ifadeleri kullanıldı.
Title
Mariupol Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Levoberezhny bölgesinde bulunan 12 numaralı sanat okulunun vurulduğu belirtilerek, \"Irkçı ordu yeniden insanların Rus bombardımanından sığındığı yeri vurdu. Rus işgalciler, çocukların, kadınların ve yaşlı insanların saklandığı Levoberezhny bölgesinde bulunan ve yaklaşık 400 kişinin bulunduğu 12 numaralı sanat okulunu bombalarla vurdu. Enkaz altında kalanların durumu netleştiriliyor. Rus ordusu, Ukrayna halkına karşı yaptığı soykırımı devam ettiriyor. İnsanlık dışı savaş suçlarını işleyenler hesap verecek\" ifadeleri kullanıldı.
Title
Mariupol Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Levoberezhny bölgesinde bulunan 12 numaralı sanat okulunun vurulduğu belirtilerek, \"Irkçı ordu yeniden insanların Rus bombardımanından sığındığı yeri vurdu. Rus işgalciler, çocukların, kadınların ve yaşlı insanların saklandığı Levoberezhny bölgesinde bulunan ve yaklaşık 400 kişinin bulunduğu 12 numaralı sanat okulunu bombalarla vurdu. Enkaz altında kalanların durumu netleştiriliyor. Rus ordusu, Ukrayna halkına karşı yaptığı soykırımı devam ettiriyor. İnsanlık dışı savaş suçlarını işleyenler hesap verecek\" ifadeleri kullanıldı.
Title
Mariupol Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Levoberezhny bölgesinde bulunan 12 numaralı sanat okulunun vurulduğu belirtilerek, \"Irkçı ordu yeniden insanların Rus bombardımanından sığındığı yeri vurdu. Rus işgalciler, çocukların, kadınların ve yaşlı insanların saklandığı Levoberezhny bölgesinde bulunan ve yaklaşık 400 kişinin bulunduğu 12 numaralı sanat okulunu bombalarla vurdu. Enkaz altında kalanların durumu netleştiriliyor. Rus ordusu, Ukrayna halkına karşı yaptığı soykırımı devam ettiriyor. İnsanlık dışı savaş suçlarını işleyenler hesap verecek\" ifadeleri kullanıldı.
Title
Mariupol Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Levoberezhny bölgesinde bulunan 12 numaralı sanat okulunun vurulduğu belirtilerek, \"Irkçı ordu yeniden insanların Rus bombardımanından sığındığı yeri vurdu. Rus işgalciler, çocukların, kadınların ve yaşlı insanların saklandığı Levoberezhny bölgesinde bulunan ve yaklaşık 400 kişinin bulunduğu 12 numaralı sanat okulunu bombalarla vurdu. Enkaz altında kalanların durumu netleştiriliyor. Rus ordusu, Ukrayna halkına karşı yaptığı soykırımı devam ettiriyor. İnsanlık dışı savaş suçlarını işleyenler hesap verecek\" ifadeleri kullanıldı.
Title
Mariupol Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Levoberezhny bölgesinde bulunan 12 numaralı sanat okulunun vurulduğu belirtilerek, \"Irkçı ordu yeniden insanların Rus bombardımanından sığındığı yeri vurdu. Rus işgalciler, çocukların, kadınların ve yaşlı insanların saklandığı Levoberezhny bölgesinde bulunan ve yaklaşık 400 kişinin bulunduğu 12 numaralı sanat okulunu bombalarla vurdu. Enkaz altında kalanların durumu netleştiriliyor. Rus ordusu, Ukrayna halkına karşı yaptığı soykırımı devam ettiriyor. İnsanlık dışı savaş suçlarını işleyenler hesap verecek\" ifadeleri kullanıldı.
Title
Mariupol Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Levoberezhny bölgesinde bulunan 12 numaralı sanat okulunun vurulduğu belirtilerek, \"Irkçı ordu yeniden insanların Rus bombardımanından sığındığı yeri vurdu. Rus işgalciler, çocukların, kadınların ve yaşlı insanların saklandığı Levoberezhny bölgesinde bulunan ve yaklaşık 400 kişinin bulunduğu 12 numaralı sanat okulunu bombalarla vurdu. Enkaz altında kalanların durumu netleştiriliyor. Rus ordusu, Ukrayna halkına karşı yaptığı soykırımı devam ettiriyor. İnsanlık dışı savaş suçlarını işleyenler hesap verecek\" ifadeleri kullanıldı.
Title
Mariupol Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Levoberezhny bölgesinde bulunan 12 numaralı sanat okulunun vurulduğu belirtilerek, \"Irkçı ordu yeniden insanların Rus bombardımanından sığındığı yeri vurdu. Rus işgalciler, çocukların, kadınların ve yaşlı insanların saklandığı Levoberezhny bölgesinde bulunan ve yaklaşık 400 kişinin bulunduğu 12 numaralı sanat okulunu bombalarla vurdu. Enkaz altında kalanların durumu netleştiriliyor. Rus ordusu, Ukrayna halkına karşı yaptığı soykırımı devam ettiriyor. İnsanlık dışı savaş suçlarını işleyenler hesap verecek\" ifadeleri kullanıldı.
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Rus ordusu bu kez de bir okulu vurdu: 400 kişi enkaz altında
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal girişiminde 25. güne girilirken bölgeden acı haberler de gelmeye devam ediyor. Rus ordusunun Ukrayna'da sığınak olarak kullanılan bir okulu vurması sonucu 400 kişi enkaz altında kaldı.

Rusya Ukrayna'ya ait yer altı sığınağını vurdu
OYNAT 00:30
Rusya Ukrayna'ya ait yer altı sığınağını vurdu
Rusya-Ukrayna savaşı 24. gününde de devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna Ordusu'na ait bir yeraltı hangarının bombalandığı görüntüleri yayınladı.


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