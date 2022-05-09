Rusya okul vurdu: 60 ölü

Rus ordusunun önceki gün Ukrayna’nın Luhansk kentinde tahliye edilmeyi bekleyen 90 kişinin saklandığı okulu vurmasının ardından korkunç bilanço ortaya çıktı. Luhansk Valisi Sergey Gayday, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, okul içerisinde bulunan 90 kişiden 60’ının göçük altında kalarak hayatını kaybettiğini duyurdu. Vali Gayday açıklamasında, “Bilogorivka köy okuluna 7 Mayıs’ta düzenlenen hava saldırısında bina yerle bir olurken, 300 metrekarelik alanda yangın çıktı. Yangın 4 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı. 7’si yaralı 30 kişi enkaz altından kurtarıldı. Büyük olasılıkla molozların altında kalan 60 kişi ise yaşamını yitirdi” ifadelerine yer verdi. Yaşanan bu olayın tam bir vahşet olduğunu kaydeden vali, “Ruslar için öldürülecek kişinin kim olduğu önemli değil. Askeri öldüremezse korumasız çocuğu öldürüyor” açıklamasında bulundu.

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Savaş suçu için kanıt topluyor

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) ise savaş suçu kanıtı topladığı bildirildi. Ukrayna’nın başkenti Kiev’de basın toplantısı düzenleyen DSÖ Acil Durumlar Direktörü Mike Ryan ve DSÖ Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, Rusya’nın sağlık kuruluşlarına yönelik saldırıları ile ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Rusya’nın işlediği savaş suçlarına yönelik kanıtların toplandığına dikkat çeken DSÖ yetkilileri, şu ana kadar ülkede hastane ve kliniklere 200 saldırı düzenlendiğini aktardı. Sağlık merkezlerine ve kurumlarına kasıtlı saldırının uluslararası insani yasaların ihlali anlamına geldiğini söyleyen Ryan, “Bu tür saldırılar her koşulda savaş suçu anlamına gelir. O saldırıları belgelemeye ve tanıklarla konuşmaya devam ediyor, BM sistemine ve Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne güveniyoruz” dedi. Rusya tarafı ise sivillerin hedef alınmadığını ve olası savaş suçları iddialarını kabul etmediklerini belirtiyor.