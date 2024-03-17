Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu Karadeniz Donanması'na gece gündüz eğitim talimatı verdi

Rusya'da devlet başkanlığı seçimlerinde 15 Mart'ta başlayan oy verme işlemi yarın sona erecek. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkedeki devlet başkanı seçiminde oy kullandı. Putin, tekrar sandıktan galip çıkması halinde 5. kez Rusya Devlet Başkanlığı görevini yapacak. Putin yeniden Rusya Devlet başkanı olacak mı, şansı var mı, seçimi kazanır mı?