Rusya sınırında peş peşe patlamalar

Ekonomi

İhracatta yeni rekor: Hedefe erken ulaşacak

Türkiye, ihracatta geçen yıl yakaladığı başarıyı, bu yılın ilk altı ayında da rekorlarla sürdürüyor. İhracatımız, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,5’lik artışla 23,4 milyar dolara çıktı. Bu rakamla, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamına ulaşılırken, son 22 ayın 20’sinde rekor kırılmış oldu. Yıl sonu hedefi 250 milyar dolarlık ihracata yıl bitmeden ulaşılması bekleniyor.