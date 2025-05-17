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Rusya Sumi bölgesine saldırı düzenledi: 9 kişi hayatını kaybetti

Rusya Sumi bölgesine saldırı düzenledi: 9 kişi hayatını kaybetti

11:1417/05/2025, Cumartesi
DHA
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Ukrayna/ Sumi bölgesi
Ukrayna/ Sumi bölgesi

Ukrayna polisi, Rusya'nın içinde sivillerin olduğu bir minibüse İHA saldırısı düzenlediğini duyurdu. Saldırıda 9 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

Ukrayna polisinden yapılan açıklamada, Bilopillia'da bir minibüse İHA isabet etmesi sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı bildirildi.

"Bu sıradan bir bombardıman değil"

Açıklamada,
"Bu sıradan bir bombardıman değil, aynı zamanda bir savaş suçudur. Rus ordusu, uluslararası hukuk ve insanlık normlarını hiçe sayarak bir kez daha sivil bir hedefi vurdu. Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunuyor. Her şey suçluların bulunup adalete teslim edilmesi için"
denildi.


#Ukrayna
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