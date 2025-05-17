"Bu sıradan bir bombardıman değil, aynı zamanda bir savaş suçudur. Rus ordusu, uluslararası hukuk ve insanlık normlarını hiçe sayarak bir kez daha sivil bir hedefi vurdu. Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunuyor. Her şey suçluların bulunup adalete teslim edilmesi için"