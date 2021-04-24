Rusya tatbikat bahanesiyle Karadeniz'i kapattı: 3 bölgeye 6 ay

Rus savaş gemilerinin kış dönemindeki eğitim ve denetim organizasyonları çerçevesinde Karadeniz'de askeri tatbikat yaptığı belirtildi. Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin Karadeniz'e kıyısı olan üç bölgesini diğer ülkelerin savaş gemileri dahil olmak üzere ‘ticari olmayan tüm gemilere’ kapatacağını duyurdu.



Bugün akşam saat 21.00’den itibaren başlayacak sınırlamaların 31 Ekim’e kadar yaklaşık 6 ay süreceğini ifade eden Savunma Bakanlığı, bu tarihlerde Rus donanmasının deniz tatbikatlarına da başlayacağını duyurdu.

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Kırım'ın batısında Sivastopol'dan Hurzuf'a kadar uzanan kıyı şeridini ve Kerç Yarımadası’nın yakınlarında tatbikatların düzenleneceği Opukskiy Doğa Koruma Alanı’nı geçişlere kapatan Rusya Savunma Bakanlığı, Kerç Boğazı’nın ise kısıtlı bölgeler arasında yer almadığını ekledi.

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