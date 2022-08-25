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Rusya tren istasyonu saldırısını üstlendi

Ukrayna'nın bağımsızlık gününde yapılan saldırıda Kiev bölgesindeki bir yarı askeri tren istasyonu vuruldu. Yapılan saldırı Rus Kuvvetler tarafından üstlenildi.

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Haber Merkezi Diğer
Rusya tren istasyonu saldırısını üstlendi
Saldırıya uğrayan tren istasyonu

Rusya Savunma Bakanlığı, güçlerinin Çarşamba günü Ukrayna'nın merkezi Kiev'de aralarında sivillerin de bulunduğu en az 25 kişinin öldüğü bir tren istasyonunun bombalanmasının arkasında olduğunu doğruladı.

Bakanlık sözcüsü Igor Konashenkov, doğu Donbass bölgesinde savaşmaya hazırlanan 200'ten daha fazla Ukraynalı askerin, merkezi Dnepropetrovsk bölgesinde bir füzeyle yapılan saldırıda öldürüldüğünü iddia etti.

Ukrayna daha önce iki çocuk da dahil olmak üzere 25 ölü ve 30'dan fazla yaralı olduğunu duyurmuştu.

Konashenkov, roketin tren istasyonunun askeri kısmına çarptığını ve Askeri teçhizatın da imha edildiğini söyledi.
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