Dünya Rusya-Ukrayna arasındaki müzakereler yarın devam edecek
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Rusya-Ukrayna arasındaki müzakereler yarın devam edecek

Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında gerçekleştirilen müzakerelerin dördüncü turu sona erdi. Müzakerelerin yarın devam edeceği belirtildi.

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Haber Merkezi İHA
Rusya-Ukrayna arasındaki müzakereler yarın devam edecek
​Rusya-Ukrayna arasındaki müzakereler yarın devam edecek

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarının 19’uncu gününde heyetler bugün yeniden müzakere masasına oturdu. Online olarak gerçekleştirilen müzakerelerin dördüncü toplantısının sona erdiği açıklandı.

'Anlaşmazlıklar siyasi sistemlerin farklılığından kaynaklanıyor'

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanının Danışmanı Mihaylo Podolyak yaptığı açıklamada, toplantıda her iki tarafın da görüşlerini ifade ettiğini belirterek heyetler arasındaki anlaşmazlıkların siyasi sistemlerin farklı olmasından kaynaklandığını söyledi.

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Müzakerelere teknik ara

Podolyak müzakerelere ilişkin yaptığı son açıklamada, toplantının sona erdiğini duyurdu. Alt grupların ek çalışma yapması için yarına kadar müzakerelere teknik bir ara verildiğini kaydeden Podolyak, “Müzakereler devam ediyor” dedi.

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