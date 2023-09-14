Rusya: Ukrayna insansız hava ve deniz araçlarıyla saldırıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelen Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Putin’in tüm kararlarını destekleyeceklerini söyleyen Kim Jong-Un, "Rusya, kendisine karşı çıkan hegemonik güçlere karşı devlet egemenliğini savunmak ve güvenliğini korumak için kutsal bir mücadele veriyor. İlişkilerimizi artık daha da geliştirmek istiyoruz." dedi.