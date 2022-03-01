Dünya Bombaların yağdığı Zaporijyada mahsur kaldılar İnsani yardım çağrısı
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Bombaların yağdığı Zaporijya'da mahsur kaldılar: 'İnsani yardım' çağrısı

Ukrayna'nın Zaporijya kentinde eşi ve çocuğuyla yaşayan Türkiye Aşçılar Federasyonu Ukrayna Temsilcisi Emrecan Tekin, Rus bombardımanı nedeniyle sığınaklarda kaldıklarını belirterek, bölgeye insani yardım gelmesi gerektiğini söyledi. Tekin, "İnsani yardıma çok ihtiyacımız var. Bebek maması, bebek bezi, su, battaniye gerekiyor. Yardımlar genellikle Kiev'e geliyor ancak buraya gelmiyor. Lütfen yardım edin." dedi.

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Haber Merkezi DHA
Rusya-Ukrayna son dakika, Bombaların yağdığı Zaporijyadan insani yardım çığlığı
Bombaların yağdığı Zaporijya'da 'insani yardım' bekleniyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekat sürerken, sıcak noktalardan biri de Zaporijya kenti oldu. Zaporijya'da mahsur kalan Türkiye Aşçılar Federasyonu Ukrayna Temsilcisi Emrecan Tekin, eşi Anastasia ve oğlu Cihangir (2) ile tahliyelerini bekliyor. Tekin ailesi, bu sürede Ukraynalılarla birlikte askerler için yemek yaparken, geceyi de sığınaklarda geçiriyor. Zaporijya şehrinde dün gece yine endişeli geçirilirken, bölgede yaşayanlar sığınakta kaldı.

"Sığınak üzerime çökecek gibi oluyor"

  • Ailesiyle birlikte sığınakta kalan Emrecan Tekin, "Siren sesleri geceden beri çalmaya devam ediyor. Gece ağır bir bombardıman yaşadık. Sığınak üzerime çökecek gibi oluyor. Atılan her bombayla toz içinde kalıyoruz. Durumumuz her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Yiyecek ve su stokumuz bitmek üzere. Bölgede mahsur kalmış durumdayız. Hava çok soğuk, sular ve gaz kesik. Geceleri elektrikler kesiliyor. Resmen ölüme terk edildik. Acil yardım ve tahliye bekliyoruz." dedi.

"Her şey çok kötü hal alıyor"

Zaporijya şehrine bir an önce insani yardım yapılması gerektiğini söyleyen Tekin, "Sovyetler Birliği'nden kalma harabeyi andıran bir sığınakta yaşıyoruz. Başka da yapacak bir şeyimiz yok. Bombardıman sebebiyle sığınağın bazı bölümlerinde taşlar yerinden düşmeye başladı.

  • Zaporijya vatandaşları için her şey çok kötü bir hal alıyor. Üzerimize yağmur gibi bomba yağıyor. İnsanlar çok kötü durumda. Bölgemize insani yardım yapılması gerekiyor. Lütfen Zaporija'ya yardım edin. Bebek maması, bebek bezi, su, battaniye gerekiyor. Yardımlar genellikle Kiev'e geliyor ancak buraya gelmiyor. Lütfen yardım edin." diye konuştu.

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