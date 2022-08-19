Dünya Rusya Ukraynada 12 HIMARS çok namlulu roketatar füzesi ele geçirdik
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Rusya: Ukrayna'da 12 HIMARS çok namlulu roketatar füzesi ele geçirdik

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın Herson bölgesinde 12 HIMARS çok namlulu roketatar füzesinin ele geçirildiğini söyledi. Konaşenkov, Rus askeri güçlerinin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Haber Merkezi AA
Rusya: Ukraynada 12 HIMARS çok namlulu roketatar füzesi ele geçirdik
HIMARS çok namlulu roketatar.

Rus ordusunun Ukrayna’daki askeri unsurlara yönelik saldırılara devam ettiğini belirten Konaşenkov, Donetsk bölgesinde Ukrayna güçlerinin "Azov" taburunun geçici pozisyonlarına yönelik yüksek hassasiyetli silahla düzenlenen saldırıda 50'dan fazla asker ile 12 askeri teçhizatın yok edildiğini ifade etti.

Konaşenkov, Zaporijya bölgesinde 65. Mekanize Tugayı'na ait mühimmat deposunun vurulduğunu ve böylece 15'i aşkın zırhlı araç ile otomobilin imha edildiğini aktararak Harkiv bölgesinde 100'den fazla Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini ileri sürdü.

ABD yapımı anti-tank füzeleri ele geçirildi

Son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait altı yönetim merkezi, dört mühimmat deposu ile 13 insansız hava aracının vurulduğu bilgisini paylaşan Konaşenkov, "Herson bölgesinde Toçka-U' balistik füze, 12 HIMARS çok namlulu roketatar füzesi, Harkiv bölgesinde iki roketatar füzesi, Luhansk Halk Cumhuriyetinde de iki ABD yapımı anti-radar füzesi ele geçirildi." dedi.

Konaşenkov, "Ukrayna'da bugüne kadar 267 uçak, 148 helikopter, 1770 insansız hava aracı, 366 hava savunma füze sistemi, 4 bin 347 tank ve zırhlı araç, 807 çok namlulu roketatar, 3 bin 315 obüs ve havan topu ve 4 bin 958 özel askeri araç yok edildi." diye konuştu.

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Gazprom'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin yılın ilk 7,5 ayındaki doğal gaz üretim ve ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla düşüş gösterdi.
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Öncü verilere göre, şirketin doğal gaz üretimi bu dönemde yüzde 13,2 gerileyerek 274,8 milyar metreküpe indi.
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Şirketin Bağımsız Devletler Topluluğu dışı ülkelere doğal gaz ihracatı da 1 Ocak-15 Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 36,2 azalarak 78,5 milyar metreküp oldu.
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Açıklamada, Gazprom'un Çin'e ihracatının arttığına işaret edilirken, toplam hacme ilişkin bilgi paylaşılmadı.
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Avrupa'da yüksek düzeyde seyreden doğal gaz fiyatlarına ilişkin değerlendirmelere yer verilen açıklamada, \"Avrupa spot piyasasında doğal gaz fiyatının 2500 dolar barajını aştığını belirtmek gerekiyor. Muhafazakar tahminlere göre eğer bu eğilim devam ederse, fiyatlar kışın bin metreküpte 4000 dolar seviyesini geçecek.\" ifadeleri kullanıldı.
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Öte yandan Avrupa'da 9 Ağustos Salı günü kapanışta 192,18 avrodan işlem gören doğal gazın megavatsaat fiyatı bugün yaklaşık yüzde 20 artışla 230,65 avroya yükseldi.
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Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören eylül vadeli gaz kontrat fiyatı, bugün megavatsaat başına 230 avrodan işleme açıldı.
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Doğal gazın geçen hafta salı günü 192,18 avrodan kapanan megavatsaat fiyatı, bugün saat 12.20'de 230,65 avroya çıktı. Böylece, doğal gazın megavatsaat fiyatı bir haftada yaklaşık yüzde 20 arttı.
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Fiyat artışında, Rusya'dan Avrupa'ya iletilen doğal gaz miktarının düşük seyretmesi ve Kuzey Akım 1'in yakın zamanda normal akış seviyesine dönmeyeceği endişesi etkili oldu.
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Fiyat artışında, Rusya'dan Avrupa'ya iletilen doğal gaz miktarının düşük seyretmesi ve Kuzey Akım 1'in yakın zamanda normal akış seviyesine dönmeyeceği endişesi etkili oldu.
Rus enerji devinden Avrupa'yı korkutacak tahmin: Metreküpü 4 bin doları aşacak
Rus enerji şirketi Gazprom, Avrupa spot piyasasında doğal gaz fiyatının 2500 dolar barajını aştığını belirterek, "Muhafazakar tahminlere göre eğer bu eğilim devam ederse, fiyatlar kışın bin metreküpte 4000 dolar seviyesini geçecek.” açıklamasında bulundu.

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