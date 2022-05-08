Rusya: Ukrayna’dan çıkmayacağız

Putin’in iktidardaki Birleşik Rusya Partisi’nin Genel Sekreteri Andrey Turçak, Ukrayna’dan artık geriye dönülmeyeceğini ve ülkenin güneyinde sonsuza kadar kalacaklarını itiraf etti. Daha önce de güneydeki Herson’da ‘ayrılık referandumu’na gidilebileceği iddia edilmiş ve şehrin para birimi rubleye çevrilmişti. Moskova’nın uzun vadede Herson’u kontrol etmeyi hedeflediği belirtilmişti.
Rusya’nın Ukrayna’daki işgali iki ayı aşkın süredir devam ederken, ilk defa üst düzey bir Rus yetkili, Moskova’nın Ukrayna topraklarında kalma niyetini açıkça dile getirdi. İktidardaki Birleşik Rusya Partisi’nin Genel Sekreteri ve Senatör Andrey Turçak, Rus askerlerinin Ukrayna’da ele geçirdiği ilk büyük şehir olan Herson’da çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kentte gazetecilere konuşan Turçak, Rusya’nın sonsuza kadar Ukrayna’nın güneyinde kalacağını söyledi. “Geçmişe dönüş olmayacak” ifadesini kullanan Rus siyasetçi, “Bu bölgede beraber yaşayacağız, tarihi ve insanı ile zengin olan bu bölgeyi geliştireceğiz” diye konuştu. Turçak aynı zamanda gıda, ilaç ve temel ihtiyaçlar için Herson’da bir insani yardım merkezi kurulacağını da ifade etti.
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REFERANDUM KARARI ÇIKABİLİR
Herson’da referandum yapılıp yapılmayacağı konusunda da konuşan Turçak, bölgenin statüsünün “her halükarda bölge sakinleri tarafından belirleneceğini” dile getirdi. Daha önce Rusya’nın Ukrayna’da Luhansk ve Donetsk örneklerine benzer bir şekilde Herson Halk Cumhuriyeti adı altında yeni bir devlet kurmak istediği iddia edilmiş; konuyla ilgili Kremlin’den bir yalanlama gelmemişti. Savaş öncesi 300 bin nüfusa sahip kentte 60 bin civarında Rus kökenli Ukraynalı bulunuyordu.
İşgal sonrası Herson’a Moskova tarafından atanan yerel yönetimin başkan yardımcısı Kirill Stremousov, kentte 1 Mayıs’tan itibaren Rus para birimi rublenin kullanımına geçildiğini duyurmuştu. İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından geçen hafta yapılan açıklamada ise Moskova’nın Herson’u Ukrayna’ya geri vermek istemediği ve grivnadan rubleye geçiş kararı da göz önüne alındığında, Moskova’nın uzun vadede Herson’u kontrol etmeyi hedeflediği belirtilmişti.
PUTİN ZAFERE ODAKLANDI
Öte yandan Rusya’nın gözü kulağı kuşatma altında tuttuğu Mariupol kentinde. 10 kilometrekare genişlikteki Azovstal Demir Çelik Fabrikası kompleksindeki Ukrayna direnişini haftalardır aşamayan Rus kuvvetleri, 9 Mayıs tarihine kilitlenmiş durumda. Batı medyası, siyasi kariyerinin Ukrayna’da elde edilecek bir zafere bağlı olduğunu öne sürdüğü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Rusya’nın Nazi Almanya’sına karşı elde ettiği zaferin 77. yıl dönümü olan 9 Mayıs’ta Mariupol’de zafer ilan edebilmek için her şeyi yapabileceğini iddia ediyor.
Geçit töreni provası yapıldı
Rusya’nın başkenti Moskova’da 9 Mayıs Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenecek askeri geçit töreninin genel provası yapıldı. Rus askeri araçları, Tarihi Kızıl Meydan’daki geçit törenine Tverskaya Caddesi’nden geçerek ulaştı. Rus yapımı T-72B3M tanklarının yanı sıra Tu-95 stratejik bombardıman uçağı ve Mikoyan MiG-31 uçakları da provada yer aldı.