Rusya: Ukrayna’dan çıkmayacağız

Rusya’nın Ukrayna’daki işgali iki ayı aşkın süredir devam ederken, ilk defa üst düzey bir Rus yetkili, Moskova’nın Ukrayna topraklarında kalma niyetini açıkça dile getirdi. İktidardaki Birleşik Rusya Partisi’nin Genel Sekreteri ve Senatör Andrey Turçak, Rus askerlerinin Ukrayna’da ele geçirdiği ilk büyük şehir olan Herson’da çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kentte gazetecilere konuşan Turçak, Rusya’nın sonsuza kadar Ukrayna’nın güneyinde kalacağını söyledi. “Geçmişe dönüş olmayacak” ifadesini kullanan Rus siyasetçi, “Bu bölgede beraber yaşayacağız, tarihi ve insanı ile zengin olan bu bölgeyi geliştireceğiz” diye konuştu. Turçak aynı zamanda gıda, ilaç ve temel ihtiyaçlar için Herson’da bir insani yardım merkezi kurulacağını da ifade etti.

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Andrey Turçak

REFERANDUM KARARI ÇIKABİLİR

Herson’da referandum yapılıp yapılmayacağı konusunda da konuşan Turçak, bölgenin statüsünün “her halükarda bölge sakinleri tarafından belirleneceğini” dile getirdi. Daha önce Rusya’nın Ukrayna’da Luhansk ve Donetsk örneklerine benzer bir şekilde Herson Halk Cumhuriyeti adı altında yeni bir devlet kurmak istediği iddia edilmiş; konuyla ilgili Kremlin’den bir yalanlama gelmemişti. Savaş öncesi 300 bin nüfusa sahip kentte 60 bin civarında Rus kökenli Ukraynalı bulunuyordu.

FOTOĞRAF 20 Rusya-Ukrayna savaşı 2 aydan fazla süredir devam ediyor. Geçen hafta Rusya lideri Putin'in savaş açıklamaları tüm dünyada endişe yaratırken ABD ve Batı istihbarat kaynakları Rusya'nın Ukrayna'ya 'resmen savaş' ilan edebileceğini ifade ediyor. Nitekim Rusya, Ukrayna'daki eylemleri ile ilgili 'savaş' kelimesini kullanmıyor ve yapılanın 'özel bir askeri operasyon' olduğunu ifade ediyor. 9 MAYIS'A İŞARET<br><br>Analistler ise 'resmen savaş' ilanı için 9 Mayıs tarihine işaret ediyor. Bunun nedeni ise 9 Mayıs'ın Rusya için bir öneminin olması. ZAFER GÜNÜ OLARAK KUTLANIYOR<br><br>Rusya'da 9 Mayıs tarihi 'Zafer Günü' olarak biliniyor ve 1945 yılında Nazilerin yenilmesi kutlanıyor. Bu milli bayramda Moskova'da askeri geçit töreni düzenleniyor ve Rus liderler geleneksel olarak Kızıl Meydan'da bulunuyor. 'ÖZEL ASKERİ OPERASYON'<br><br>Bu nedenle de ABD ve Batı istihbaratı Rusya lideri Vladimir Putin'in böyle bir günün sembolik önemini kullanacağını düşünüyor. Nitekim Ukrayna'ya yönelik 'özel askeri operasyon' da Anavatan Savunucusu Günü'nün ertesi günü başlamıştı. PUTİN İÇİN ZOR BİR KARAR<br><br>Analistler ise Rusya için bunun zor bir karar olduğunu söylüyor. Bu nedenle de uzmanlara göre Rusya lideri Putin eğer savaş başlatmazsa önünde birkaç seçenek var. 1. SENARYO<br><br>Bunlardan biri Rusya'ya yönelik direkt bir saldırı tehdidiyle alakalı. Eğer Rusya'ya yönelik askeri bir silahlı çatışma patlak verirse seferberlik yasası ilan edilebilir. Bu şekilde Rusya hükümeti birlikler toplamanın yanı sıra ülke ekonomisini de savaşa göre düzenleyebilecek. BİR KESİNLİK YOK<br><br>Uzmanlara göre bu durum olası çünkü resmi olmayan rakamlara göre Rus kuvvetleri savaşın başlangıcından bu yana en azn 15 bin asker kaybetti ve takviye desteğe ihtiyaç var. Yine de Putin'in 'hükümet için risk teşkil ettiğini' söylemesi nedeniyle bu durumun herhangi bir kesinliği yok. HALKIN TEPKİSİ NE OLUR?<br><br>Bunun yanı sıra Rusya'da tam kapsamlı seferberliğe karşı çıkanların da olacağının altı çizildi. Analisitler, Putin'in evindeki desteğin azalmasını istemediğini dile getiriyor. Savaşın getireceği kısıtlamaların halkın tepkisine neden olması muhtemel. 2. SENARYO<br><br>Masadaki başka bir senaryo ise Ukrayna'daki ayrılıkçı Luhansk ve Donetsk topraklarını ilhak etmek. Bunu yaparken güneydeki Odessa için baskı yapılacağından ve savaşın yakıp yıktığı Mariupol kentinde de tam kontrol sağlanacağından bahsediliyor. 3. SENARYO<br><br>3. senaryoda ise Rusya'nın güneydoğu kenti Herson'da bir 'halk cumhuriyeti' ilanı var. Uzmanlar, böylelikle Putin'in Ukrayna'ya karşı 'zafer kazandık' diyebileceğini ifade ediyor. Rusya'nın masada 3 senaryosu var Rusya-Ukrayna savaşı aylardır devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Rusya lideri Putin'in savaş açıklamaları gündeme otururken, Ukrayna'daki eylemlerini 'askeri operasyon' olarak değerlendiren Rusya'nın 'büyük bir savaş ilanı verip vermeyeceği merak konusu oldu. CNN'de yer alan bir analizde Rusya'nın sonraki adımları tartışıldı ve uzmanlar Rusya'nın olası 3 senaryosundan bahsetti.

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PARA BİRİMİ RUBLE OLDU

İşgal sonrası Herson’a Moskova tarafından atanan yerel yönetimin başkan yardımcısı Kirill Stremousov, kentte 1 Mayıs’tan itibaren Rus para birimi rublenin kullanımına geçildiğini duyurmuştu. İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından geçen hafta yapılan açıklamada ise Moskova’nın Herson’u Ukrayna’ya geri vermek istemediği ve grivnadan rubleye geçiş kararı da göz önüne alındığında, Moskova’nın uzun vadede Herson’u kontrol etmeyi hedeflediği belirtilmişti.

PUTİN ZAFERE ODAKLANDI

Öte yandan Rusya’nın gözü kulağı kuşatma altında tuttuğu Mariupol kentinde. 10 kilometrekare genişlikteki Azovstal Demir Çelik Fabrikası kompleksindeki Ukrayna direnişini haftalardır aşamayan Rus kuvvetleri, 9 Mayıs tarihine kilitlenmiş durumda. Batı medyası, siyasi kariyerinin Ukrayna’da elde edilecek bir zafere bağlı olduğunu öne sürdüğü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Rusya’nın Nazi Almanya’sına karşı elde ettiği zaferin 77. yıl dönümü olan 9 Mayıs’ta Mariupol’de zafer ilan edebilmek için her şeyi yapabileceğini iddia ediyor.

Geçit töreni provası yapıldı

Rusya’nın başkenti Moskova’da 9 Mayıs Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenecek askeri geçit töreninin genel provası yapıldı. Rus askeri araçları, Tarihi Kızıl Meydan’daki geçit törenine Tverskaya Caddesi’nden geçerek ulaştı. Rus yapımı T-72B3M tanklarının yanı sıra Tu-95 stratejik bombardıman uçağı ve Mikoyan MiG-31 uçakları da provada yer aldı.

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