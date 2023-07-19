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Dünya

Rusya Ukrayna'ya ait mayını imha etti

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de İstanbul Boğazı'nın 180 kilometre kuzeydoğusunda Ukrayna'ya ait mayının bulunduğunu belirtti. Rus donanmasına ait geminin tespit ettiği mayın, helikopter tarafından açılan ateş sonucu imha edildi.

13:21 . 19/07/2023 Çarşamba
AA
Ukrayna'ya ait mayın imha edildi

Ukrayna'ya ait mayın imha edildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de İstanbul Boğazı'nın 180 kilometre kuzeydoğusunda Ukrayna'ya ait mayının imha edildiğini bildirdi.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Karadeniz'de devriye gezen Rus donanmasına ait Sergey Kotov gemisinin, Ukrayna'ya ait mayın tespit ettiği belirtildi.


"Ka-27" tipi helikopterin bölgeye yönlendirildiği ifade edilen açıklamada, mayının helikopter tarafından açılan ateş sonucu İstanbul Boğazı'nın 180 kilometre kuzeydoğusunda imha edildiği bilgisi paylaşıldı.


#Karadeniz
#Rusya
#Ukrayna
#Mayın
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