Rusya Ukrayna'ya ait mayını imha etti

Rusya-Ukrayna savaşı, 510'uncu gününde devam ediyor. Ukrayna, dün gece Rusların Ukrayna’nın güneyine düzenlediği füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırısı nedeniyle Odessa bölgesindeki limanda büyük hasar oluştu. Diğer taraftan Rusya, Kırım’a gece Ukrayna tarafından düzenlenen 28 İHA saldırısının engellendiğini açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı saldırıyı misilleme olarak duyurdu.