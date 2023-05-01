Rusya Ukrayna’yı füzeyle vurdu: 34 yaralı

UMAN’DA 23 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Rusya’nın Ukrayna’nın Uman kentinde düzenlediği roket saldırısında 23 kişi hayatını kaybetmişti. Ukrayna Acil Durumlar Servisi, “Saldırı sonrası çok katlı binanın bir bölümü yıkıldı. Arama kurtarma çalışmaları bir günden fazla sürdü ve tamamlandı. Ne yazık ki 6’sı çocuk, 23 kişi hayatını kaybetti. 17 kişi kurtarıldı ve 19 kişi de yaralı” açıklamasını yapmıştı.