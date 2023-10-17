|
Dünya

Rusya Varna Başkonsolosluğunu kapattı

Bulgaristan'ı "dost olmayan ülke" ilan eden Rusya, Varna Başkonsolosluğunu hizmete kapattığını duyurdu.

17:31 . 17/10/2023 Salı
AA
Arşiv

Arşiv

Rusya'nın Varna Başkonsolosluğunun kullandığı binanın, Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı ile yaptığı ve 1 Kasım'da sona eren kira sözleşmenin yenilenmediği öğrenildi.


Varna Başkonsolosluğunun internet sitesinde, eylül başında yayımlanan bir duyuruda, 2 Ekim'den itibaren hizmet verilmeyeceği bildirilmişti.


Tabelaları da indirilen Başkonsolosluğun bir süre önce boşaltıldığı biliniyor.


Rusya, Bulgaristan'da başkent Sofya ve Rusçuk kentlerinde konsolosluk hizmetleri vermeye devam edecek.



70 Rus diplomatın tahliyesi

Bulgaristan Rusya ilişkileri, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın başında gergin bir döneme girmişti. Rusya, Bulgaristan'ı "dost olmayan ülke" ilan etmiş ve doğal gaz tedarikini kesmişti.


Bulgaristan, Haziran 2022'de Rusya'nın ülkede görevli 114 diplomatından 70'ini "istenmeyen kişi" ilan etmiş ve onları aileleri ile sınır dışı etmişti. "İstenmeyen kişi" ilan edilenler arasında Rusya'nın Varna Başkonsolosu da yer alıyordu.


Diplomatları casus muamelesi gören Rusya, bu eylemden ötürü çıkan kadro yetersizliği nedeniyle konsolosluk hizmetleri vermek konusunda sorun yaşayacağını açıklamıştı.


Bulgaristan, savaşın başından bu yana Ukrayna'nın yanında yer alırken, bu ülkeye silah yardımında da bulunmayı sürdürüyor.


Cumhurbaşkanı Rumen Radev ve iktidardaki NATO ve Avrupa Birliği yanlısı Başbakan Nikolay Denkov’un koalisyon hükümetinde muhalefet silah yardımlarına daima karşı çıktı.



#Rusya
#savaş
#Bulgaristan
19 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ümit Milli Futbol Takımı, Letonya'ya 2-1 mağlup oldu