Rusya Varna Başkonsolosluğunu kapattı

İşgalci İsrail'in Gazze katliamı 11'inci gününde de devam ediyor. Yaşanan çatışmaların ardından işgalci güçlerin Gazze sınır hattına yığınağı devam ederken, zırhlı araçların üzerindeki harf detayı dikkat çekti. Rusya'nın Ukrayna'da kullandığı zırhlı araç, tank ve hava araçlarının üzerinde bulunan 'Z' ve 'V' harfleri tüm dünyada merak konusu olmuştu. Rusya'nın Ukrayna savaşında kullandığı 'Z' ve 'V' logolu gizemli tanklar İsrail-Gazze sınırında da görüldü. Peki hem İsrail hem de Rusya zırhlıları üzerinde görülen bu gizemli harfler ne anlama geliyor? Ayrıntılar haberimizde...