Dünya Rusya ve ABD nükleer silah anlaşmasını askıya aldı
AVRUPA

Rusya ve ABD nükleer silah anlaşmasını askıya aldı

Rusya, Yeni START kapsamındaki unsurlarını geçici olarak denetime kapattığını duyurdu. ABD ile Rusya Federasyonu arasında 1993'te imzalanan anlaşma Washington ve Moskova'nın yürüklükteki son anlaşması olma özelliği taşıyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
​Rusya ve ABD nükleer silah anlaşmasını askıya aldı
Arşiv

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya ve ABD arasında imzalanan Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması (Yeni START) kapsamına giren unsurlarını geçici olarak denetime kapattığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rusya ve ABD arasında imzalanan Yeni START anlaşmasıyla ilgili durum değerlendirildi.

ABD'nin silah denetim faaliyetlerini kendisi için uygun şartlarda yeniden başlatmaya çalıştığı ve böylece Rusya'nın ABD'de denetleme hakkından mahrum bırakıldığı belirtilen açıklamada, "Rusya, ABD'ye diplomatik kanallar üzerinden Yeni START kapsamına giren tüm unsurlarını denetim faaliyetlerinden geçici olarak çektiğini bildirdi." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, anlaşma kapsamındaki denetim faaliyetlerinin yeniden başlatılmasıyla ilgili mevcut sorunların çözülmesi durumunda alınan kararın iptal edileceği kaydedildi.

Rusya'dan kritik ABD açıklaması
DÜNYA
Rusya'dan kritik ABD açıklaması

YENİ START ANLAŞMASI

ABD'nin Sovyetler Birliği ile 1991'de, Rusya Federasyonu ile 1993'te imzaladığı Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşmalarının (START 1 ve START 2) devamı olan "Yeni START" anlaşması, Washington ve Moskova arasında yürürlükteki son nükleer anlaşma olma özelliğini taşıyor.

Anlaşma, uzun menzilli nükleer silah başlıklarına ve füzelere kısıtlama getiriyor. 5 Şubat 2011'de yürürlüğe giren 10 yıllık anlaşmanın süresi 5 Şubat 2021'de sona eriyordu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, anlaşmayı 5 yıllığına uzatma kararını 29 Ocak 2021'de imzalamıştı. ABD yönetimi de anlaşmayı uzatma kararını 5 Şubat 2021'de bildirmişti.

Suudi Arabistan'dan 'Rusya' hamlesi
DÜNYA
Suudi Arabistan'dan 'Rusya' hamlesi

Ukrayna’dan yola çıkan tahıl yüklü iki gemi İstanbul'da
EKONOMİ
Ukrayna’dan yola çıkan tahıl yüklü iki gemi İstanbul'da
Dünyadaki en sağlıksız besin oymuş

Dünyadaki en sağlıksız besin oymuş

Ne olduğunu öğrenince bir daha evinize bile sokmayacaksınız.
Sistemi değiştirmeli

'Sistemi değiştirmeli'

​Rıdvan Dilmen'den Jorge Jesus'a tavsiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cemal Enginyurtun saldırdığı Latif Şimşeki yalnız bırakmadı: Sürecin takipçisi olacağız

PKK'nın Gara lojistik sorumlusu Azad Yandı etkisiz hale getirildi.

Balıkesir'de bir mahalle diken üstünde.
Tarlada Sıfır Atık

Tarlada Sıfır Atık

​10 kadın çiftçiye Balıkesir Kuzusu hediye edildi.

Avuç içinizi kontrol edin

​Bunu yapan patron yandı: Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor.

Batman'da turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi.

​​Real Madrid ile Eintracht Frankfurt yarın karşı karşıya gelecek.

​Biden'ın bu görüntüleri sosyal medyada viral oldu
Memnun değil

Memnun değil

​Ali Koç, Ümraniyespor maçı sonrası konuştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.