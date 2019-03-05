Rusya: Venezuela provokasyondan kaçındı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Latin Amerika Departmanı Müdürü Aleksandr Şçetinin, Guaido'nun Venezuela'ya dönüşünde tutuklanmamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şçetinin, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, Venezuela'daki krizin barış içinde çözülmesinden yana olduğuna dikkati çekti.

Guaido'nun Venezuela'ya dönüşünde tutuklanmadığını hatırlatan Şçetinin, "Venezuela yetkilileri akıllıca davrandı, provokasyondan kaçındı. Elbette, nasıl hareket edileceğine dair karar, Venezuela'nın meşru yönetimine aittir." ifadesini kullandı.

Ülkeden çıkış yasağı olmasına rağmen 22 Şubat'ta Kolombiya'ya geçen muhalif lider Juan Guaido, dün Venezuela'ya dönmüştü.

Guaido, Kolombiya'dan sonra bölgede kendisini destekleyen Brezilya, Arjantin, Paraguay ve Ekvador gibi ülkelere ziyaretlerde bulunmuştu.