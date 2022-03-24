Rusya yanlış bilgiler yaydığı gerekçesiyle Google’a engel getirdi

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu’ndan (Roskomnadzor) yapılan yeni açıklamada, Google’ın haber toplama servisi olan news.google’a erişimin engellendiği duyuruldu.

Açıklamada Google’ın bu servisi üzerinden Ukrayna’daki savaşa dair yanlış bilgi ve haberlerin yayıldığı savunularak, “Rus Başsavcılığının talebi üzerine Roskomnadzor, ülkedeki news.Google İnternet hizmetine erişimi kısıtladı. Sözü edilen Amerikan çevrimiçi haber kaynağı, özel bir askeri operasyonun gidişatı hakkında güvenilmez bilgiler içeren çok sayıda yayına ve materyale erişim sağladı” denildi.

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