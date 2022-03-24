Dünya Rusya yanlış bilgiler yaydığı gerekçesiyle Googlea engel getirdi
AVRUPA

Rusya yanlış bilgiler yaydığı gerekçesiyle Google’a engel getirdi

Rusya’nın Ukrayna’daki askeri operasyonları devam ederken bazı sosyal medya platformlarının yanı sıra batılı medya kuruluşları ve haber toplama servislerine de engellemeler devam ediyor. Rusya, Ukrayna savaşıyla ilgili yanlış bilgiler yaydığı gerekçesiyle Google’ın haber toplama servisini erişime kapattı.

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Haber Merkezi İHA
Rusya yanlış bilgiler yaydığı gerekçesiyle Google’a engel getirdi
Foto/arşiv

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu’ndan (Roskomnadzor) yapılan yeni açıklamada, Google’ın haber toplama servisi olan news.google’a erişimin engellendiği duyuruldu.

Açıklamada Google’ın bu servisi üzerinden Ukrayna’daki savaşa dair yanlış bilgi ve haberlerin yayıldığı savunularak, “Rus Başsavcılığının talebi üzerine Roskomnadzor, ülkedeki news.Google İnternet hizmetine erişimi kısıtladı. Sözü edilen Amerikan çevrimiçi haber kaynağı, özel bir askeri operasyonun gidişatı hakkında güvenilmez bilgiler içeren çok sayıda yayına ve materyale erişim sağladı” denildi.

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