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Rusya, Yunanistan'a ait petrol tankerine el koydu

Rusya, Yunanistan'a ait petrol tankerine el koydu

20:0118/05/2025, Pazar
G: 18/05/2025, Pazar
IHA
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Rusya'nın el koyduğu Yunanistan'a ait Liberya bandıralı Green Admire adlı petrol tankeri.
Rusya'nın el koyduğu Yunanistan'a ait Liberya bandıralı Green Admire adlı petrol tankeri.

Estonya, Rusya'nın Baltık Denizi'nde Yunanistan'a ait petrol tankerine limandan ayrılmasının ardından el koyduğunu duyurdu. Olayla ilgili olarak NATO müttefiklerinin bilgilendirildiğini ifade eden Estonya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın öngörülemez davranmaya devam ettiğini kaydetti.

Estonya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Baltık Denizi'nde Yunanistan'a ait petrol tankerine el koyduğunu açıkladı.

"NATO müttefikleri bilgilendirildi"

Rusya, Baltık Denizi'nde bir petrol tankerine el koydu. Estonya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Yunanistan'a ait Liberya bandıralı Green Admire adlı petrol tankerine Sillamae Limanı'ndan ayrılmasının ardından el koyduğunu açıklayarak, olayla ilgili olarak NATO müttefiklerinin bilgilendirildiği ifade edildi. Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, "Bugünkü olay Rusya'nın öngörülemez davranmaya devam ettiğini gösteriyor. Müttefiklerimizi de olaydan haberdar ettim" dedi.

Estonya'dan Hollanda'ya gidecekti

Geminin Estonya'ya ait petrol yüküyle Hollanda'nın Rotterdam kentine gitmek üzere yola çıktığı belirtildi. Estonya, Finlandiya ve Rusya arasında yapılan bir anlaşma uyarınca Estonya sularındaki sığlıklardan kaçınmak için belirlenen ve Rus karasularından geçen rotayı takip eden geminin Rusya'nın Hogland Adası yakınlarında demirlediği aktarıldı. Olayın ardından Sillamae Limanı'na giriş-çıkış yapan gemilerin artık Estonya karasuları üzerinden kılavuz eşliğinde yönlendirileceği belirtildi.



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