Rusya’da 6.3 büyüklüğünde deprem

Ekonomi

Altın 7 yılın zirvesinde

Altının ons fiyatı 1.582 dolarla yaklaşık 7 yılın, gram altın da 303,7 lira ile 5,5 ayın zirvesini gördü. Analistler alım için 287-292 lira aralığının uygun olduğunu söyledi. Yükselişte ise 320 lira seviyesi önemli.