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Dünya

Rusya'da benzin ihracatı tekrar yasaklanacak

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, benzin ihracatına yönelik yasağın 1 Ağustos'tan itibaren tekrar devreye gireceğini bildirdi.

15:32 - 23/07/2024 Tuesday
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkenin yakıt piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.


Ağustos'tan itibaren yürürlüğe girecek

Benzin ihracatına yönelik 1 aylık yasak getirdiklerini aktaran Novak,
"1 Eylül'e kadar ambargo kararımız var. Şimdi temmuza istisna getirildi ve 1 Ağustos'tan itibaren istisna sona eriyor. Yani 1 Ağustos'tan itibaren yasak yürürlüğe girecek" d
edi.

Novak, yasağın eylül ve ekimi de kapsamasına yönelik değerlendirmeler yaptıklarını da sözlerine ekledi.


Rus hükümeti, benzin ihracatını 1 Mart'ta yasaklamış, ardından Avrasya Ekonomik Birliği ülkeleri dahil çeşitli ülkelere ihracata muafiyet getirmişti.


Rusya Federal Rekabet Servisi (FAS), 12 Temmuz'da yaptığı açıklamada, ülkede 1 Ağustos'tan itibaren benzin ihracatının tekrar yasaklanmasını desteklediğini bildirmişti.




#Rusya
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#yakıt
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