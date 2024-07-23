Rusya'da benzin ihracatı tekrar yasaklanacak

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkenin yakıt piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Ağustos'tan itibaren yürürlüğe girecek
Novak, yasağın eylül ve ekimi de kapsamasına yönelik değerlendirmeler yaptıklarını da sözlerine ekledi.
Rus hükümeti, benzin ihracatını 1 Mart'ta yasaklamış, ardından Avrasya Ekonomik Birliği ülkeleri dahil çeşitli ülkelere ihracata muafiyet getirmişti.
Rusya Federal Rekabet Servisi (FAS), 12 Temmuz'da yaptığı açıklamada, ülkede 1 Ağustos'tan itibaren benzin ihracatının tekrar yasaklanmasını desteklediğini bildirmişti.