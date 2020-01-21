Rusya'da bir evde çıkan yangında 11 kişi yaşamını yitirdi

Rusya'nın Tümen bölgesinde bir evde çıkan yangında 11 kişi öldü.
- Nedeni henüz belirlenemeyen yangın sonucunda aralarında Özbekistan vatandaşlarının da bulunduğu 11 kişi hayatını kaybetti.
Güvenlik güçleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Rusya'nın Tümen bölgesinde bir evde çıkan yangında 11 kişi öldü.
Güvenlik güçleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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