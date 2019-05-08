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Dünya Rusyada çığ düştü 7 turist hayatını kaybetti
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ASYA

Rusya'da çığ düştü: 7 turist hayatını kaybetti

Rusya'da çığ düştü: 7 turist hayatını kaybetti

Rusya, Altay dağlarındaki gezi sırasında çığ düşmesi sonucu 7 turistin hayatını kaybettiği, 2 turistin ise sağ kurtulduğu açıklandı.

Haber Merkezi DHA
Altay Dağları.
Altay Dağları.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Altay dağlarına çığ düşmesi sonucu 7 turistin hayatını kaybettiğini; 2 turistin de sağ kurtarıldığını duyurdu.
Yerel Medya olayın Rusya sınırlarında Altay Cumhuriyeti'nin güney kesiminde meydana geldiğini; bölgeye Novosibirsk şehrinden gelen 9 turistin, Altay dağlarındaki gezileri sırasında çığ felaketinin yaşandığını duyurdu.
Turistlerin yapacakları ziyaret ve rotalarının daha önce yetkililere bildirilmiş olduğu; bölgede yapılan çalışma sonrası 7 turistin cesetlerinin bulunduğu belirtildi.

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