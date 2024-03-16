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Dünya

Rusya'da devlet başkanı seçimi: Putin de oyunu kullandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkedeki devlet başkanı seçiminde oy kullandı. Yeni seçilecek devlet başkanı 6 yıl görevde kalacak. Seçilme şansı çok yüksek görülen Putin, tekrar sandıktan galip çıkması halinde 5. kez Rusya Devlet Başkanlığı görevini yapacak.

07:31 - 16/03/2024 السبت
AA
Arşiv
Arşiv

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin, Moskova bölgesindeki konutunda Rusya Devlet Başkanlığı için uzaktan elektronik ortamda oylama işlemi yaptı.


Rusya'da devlet başkanı seçimi 17 Mart'a kadar devam edecek. Ülkede devlet başkanı seçimi, ilk defa üç gün boyunca ve federal bölgelerin neredeyse üçte birinde uzaktan elektronik oylama sistemiyle de yapılıyor.

Devlet başkanlığı koltuğuna oturmak için 4 adayın yarıştığı seçimde, mevcut Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Rusya Partisinin desteğiyle bağımsız aday oldu.

Liberal Demokrat Parti Başkanı Leonid Slutskiy kendi partisi, Nikolay Haritonov Komünist Parti, Vladislav Davankov da Yeni İnsanlar Partisinden aday olarak seçim pusulasında yerini aldı.







#devlet başkanlığı seçimi
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