Dünya Rusyada ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi
AVRUPA

Rusya'da ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi

Rusya'da ilk kez bir kişide maymun çiçeği virüsünün tespit edildiği bildirildi. Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi'nden yapılan açıklamada, şahsın temasta olduğu kişiler tespit edildi ve tıbbi gözetime alındığı bildirildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Rusyada ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi
Arşiv

Rusya'dan yapılan açıklamada, Avrupa ülkelerini ziyaret eden genç bir kişiye, maymun çiçeği teşhisinin konulduğu belirtildi.

Söz konusu kişinin izole edildiği ve hastalığı hafif atlattığı kaydedilen açıklamada, "Şahsın temasta olduğu kişiler tespit edildi ve tıbbi gözetime alındı." ifadesine yer verildi.

Maymun çiçeği virüsü

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere 2'ye ayrılıyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, dünya genelinde bugüne kadar 39 ülkede 1600'den fazla tespit edilmiş vaka bulunuyor.

Avrupa, maymun çiçeği salgınının merkez üssü olarak öne çıkıyor.

Kayseride bulundu

Kayseri'de bulundu

​'Tarihi yeniden yazacak' deyip resmen duyurdular.
İnsanlık ölmemiş!

İnsanlık ölmemiş!

​İki bin 300 liralık hasar için 10 lira bırakıp gitti.
Ölüleri kat kat defnediyorlar

Dünyanın en büyük mezarlığı havadan görüntülendi.

​Kremlin: Erdoğan, Putin ve Reisi 19 Temmuz'da Tahran'da buluşacak.

Dünya tarihinin en büyük ikinci rezervi bulundu.

​Uzmanlar uyardı: Ölü sayıları her geçen gün artıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.