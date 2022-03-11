Dünya Rusyada Instagrama erişim yasaklandı
AVRUPA

Rusya’da Instagram’a erişim yasaklandı

Rusya’da, sosyal medya sitesi Instagram’a erişim engellendi. Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, Instagram’da Rus vatandaşlarına yönelik şiddet eylemleriyle ilgili çağrıların yer aldığı belirtildi.

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Haber Merkezi AA
Rusya’da Instagram’a erişim yasaklandı
Rusya’da Instagram’a erişim yasaklandı.

Rusya’da, sosyal medya sitesi Instagram’a erişim engellendi.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, Instagram’da Rus vatandaşlarına yönelik şiddet eylemleriyle ilgili çağrıların yer aldığı belirtildi.

ERİŞİM ENGELLENDİ

Açıklamada, “Rusya Başsavcılığının talebi üzerine, Rusya’da Instagram’a erişim engellenmiştir.” ifadesine yer verildi.

Instagram’ın ana şirketi Meta’nın İletişim Direktörü Andy Stone, dün yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki savaşa destek veren Ruslar ve savaşa katılan Rus askerlerine karşı şiddet içerikli mesajlara izin vereceklerini söylemişti.

Rusya'da öğrencileri işgali desteklemek amacıyla
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Rusya'da öğrencileri işgali desteklemek amacıyla "Z" harfi temalı sıraya soktular
Rusya'da bir okulda öğrencileri, Ukrayna'daki savaşı desteklediklerini göstermek için Z harfi ile sıraya soktular. Rusya, Ukrayna'ya gönderdiği konvoylarında 'Z' harfiyle boyanmış birçok zırhlı araç bulunuyordu.

Z'nin ne anlamda kullanıldığına ilişkin farklı teoriler ortaya atıldı. Bunlardan en fazla öne çıkarlarından biri Ukrayna liderinin soyadı olan Zelenskiy'nin hedeflendiğine ilişkindi.

Harf, işgalin ilk anlarıyla, Rus birliklerine ait araçlarda görülmesiyle sosyal medyanın dikkatini çekti.

İlk anda, Z değil '2' sayısı olduğu düşünüldü. Çünkü 22/02/2022 tarihinde Rusya, Donbas bölgesinde ayrılıkçılarla işbirliği anlaşması yapmıştı.

Ancak bugün artık bu işaretin, askeri birliklerinin savaş ortamında karıştırılmaması için Rusya tarafından kullanıldığına inanılıyor.

Geçen hafta Kremlin'in kontrolündeki Kanal 1'de, 'Z' harfinin Rus askeri ekipmanlarında önceden de kullanıldığı aktarıldı.

Öte yandan Putin yanlısı bir internet sitesi olan Tsargrad'da da, 'Z' harfinin ordu tarafından dost ateşini önlemek için kullanıldığını duyurdu.

Esed'in Rusya'da savaşmaya gönüllü milislerinin görüntüleri paylaşıldı
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Esed'in Rusya'da savaşmaya gönüllü milislerinin görüntüleri paylaşıldı
Rus ordu televizyonu Zvezda, Ukrayna işgalinde “gönüllü' olmaya hazır Esed yanlısı Suriyeli milislerin görüntülerini paylaştı. Milislerin, Rusya saflarında Ukrayna ordusuna karşı savaşacağı bildirilirken, Esed ve Putin'in resimleri olan pankartların taşındığı da dikkatlerden kaçmadı.


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