Rusya'da kayıp uçak bulundu: Yolcuların hepsi sağ

Rusya Federal Havacılık Ajansı, uçakta 4’ü çocuk, 3’ü mürettebat olmak üzere toplam 17 kişinin bulunduğunu belirtti. Uçağın en son Tomsk kırsalındaki Bakcharsky civarlarında olduğu bilgisine ulaşılırken, bölgeye Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ekiplerinin yönlendirildiği ve arama çalışmaları başlatılacağı öğrenildi.
Yetkililer tarafından yapılan son açıklamaya göre;
- uçağın sert iniş yaptığı ve içindeki 17 kişinin sağ olduğu belirtildi.
Geçtiğimiz günlerde de benzeri olmuştu
Rusya’da geçtiğimiz 6 Temmuz’da Kamçatka bölgesindeki Petropavlovsk-Kamçatski’den kalkan AN-26 tipi uçak, Palana’ya inişe geçtiği sırada hava trafik kontrolü ile irtibatının kesilmesinin ardından düşmüştü. Uçakta bulunan 22’si yolcu, 6’sı mürettebat olmak üzere 28 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.