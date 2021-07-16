Dünya Rusyada kayıp uçak bulundu Yolcuların hepsi sağ
ASYA

Rusya'da kayıp uçak bulundu: Yolcuların hepsi sağ

Rusya’nın Tomsk bölgesinde, içerisinde 17 kişinin bulunduğu AN-28 tipi uçağın radardan kaybolduğu bildirilmişti. Yetkililer tarafından yapılan son açıklamaya göre uçağın sert iniş yaptığı ve içindeki 17 kişinin sağ olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi Diğer
Rusyada kayıp uçak bulundu: Yolcuların hepsi sağ
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Rusya Federal Havacılık Ajansı, uçakta 4’ü çocuk, 3’ü mürettebat olmak üzere toplam 17 kişinin bulunduğunu belirtti. Uçağın en son Tomsk kırsalındaki Bakcharsky civarlarında olduğu bilgisine ulaşılırken, bölgeye Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ekiplerinin yönlendirildiği ve arama çalışmaları başlatılacağı öğrenildi.

Yetkililer tarafından yapılan son açıklamaya göre;

  • uçağın sert iniş yaptığı ve içindeki 17 kişinin sağ olduğu belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde de benzeri olmuştu

Rusya’da geçtiğimiz 6 Temmuz’da Kamçatka bölgesindeki Petropavlovsk-Kamçatski’den kalkan AN-26 tipi uçak, Palana’ya inişe geçtiği sırada hava trafik kontrolü ile irtibatının kesilmesinin ardından düşmüştü. Uçakta bulunan 22’si yolcu, 6’sı mürettebat olmak üzere 28 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

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