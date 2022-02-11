Dünya Rusyada nakliye uçağı düştü 2 ölü
ASYA

Rusya’da nakliye uçağı düştü: 2 ölü

Rusya’nın Kamçatka Adası’ndaki Severnye Koryaki köyü yakınlarındaki kargo uçağı kalkıştan 1 kilometre sonra irtifa kaybederek ormanlık alana düştü. Uçaktaki 2 pilotun kaza sırasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Haber Merkezi İHA
Rusya’da nakliye uçağı düştü: 2 ölü
Rusya’da nakliye uçağı düştü

Rusya’da, AN-2 tipi eski bir nakliye uçağının kalkıştan 1 kilometre sonra düşmesinin ardından 2 pilotun hayatını kaybettiği bildirildi. Rusya’nın Kamçatka Adası’ndaki Severnye Koryaki köyü yakınlarındaki bir pistten kalkan yaklaşık 70 yıllık uçak, kalkıştan 1 kilometre sonra irtifa kaybederek ormanlık alana düştü. Çıkan yangının ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve ilk yardım ekipleri sevk edildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı uçaktaki 2 pilotun kaza sırasında hayatını kaybettiğini ve uçağın Karaginsky bölgesindeki Tymlat köyüne gıda maddeleri taşıdığını aktardı.

Uçağın düşme nedeni henüz belirlenemezken, Rusya Soruşturma Komitesi kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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