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Dünya

Rusya'da nükleer tesislere sabotaj girişimi

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna Özel Kuvvetleri’ne bağlı grupların Leningrad Nükleer Santrali ve Kaliningrad Nükleer Santrali’ne yönelik sabotaj girişimlerinin engellendiğini duyurdu.

11:46 . 25/05/2023 Perşembe
DHA
Leningrad Nükleer Santrali

Leningrad Nükleer Santrali

FSB’den yapılan açıklamada, “Rusya Federasyonu Federal Güvenlik Servisi, Ukrayna Özel Kuvvetleri tarafından planlanan nükleer enerji tesislerine yönelik bir terörist saldırıyı önledi. Teröristler Leningrad Nükleer Santrali’nin 4 elektrik hattı direğini havaya uçurmayı ve Kaliningrad Nükleer Santrali’nin 7 direğinin altına el yapımı patlayıcı yerleştirdiler” denildi.

ÜÇ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

FSB, Maistruk Oleksandr adındaki Ukrayna vatandaşının ve ona yardımcı olan iki Rus vatandaşının gözaltına alındığını duyurdu. Bu kişilerin, Kiev ve Mıkolayiv’de özel eğitim aldıkları ifade edildi.



#Rusya
#Ukrayna
#Leningrad
#nükleer santral
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