Dünya Rusyada oksijen borusu faciası 11 hasta hayatını kaybetti
ASYA

Rusya'da oksijen borusu faciası: 11 hasta hayatını kaybetti

Rusya'ya bağlı Kuzey Osetya-Alanya Cumhuriyeti'ndeki bir hastanede oksijen borusunun patlamasının ardından yoğun bakımda tedavi gören 11 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası oksijen yetersizliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi AA
Rusyada oksijen borusu faciası: 11 hasta hayatını kaybetti
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Rus TASS haber ajansının bölgedeki sağlık yetkililerine dayandırdığı habere göre, Kuzey Osetya-Alanya Cumhuriyeti'nin başkenti Vladikavkaz'da Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü hastanede, yer altından geçen oksijen borusu patladı. Nedeni henüz belirlenemeyen patlama sonucu hastanenin oksijen sistemi çöktü.

  • 71 kişinin bulunduğu yoğun bakım biriminde, solunum cihazına bağlı 11 Kovid-19 hastası oksijen yetersizliği sebebiyle hayatını kaybetti.

Soruşturma başlatıldı

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bölgedeki tüm hastanelerde oksijen sistemlerinin denetlendiği belirtildi.

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