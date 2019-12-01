Dünya Rusyada otobüs nehre uçtu 15 ölü
AVRUPA

Rusya’da otobüs nehre uçtu: 15 ölü

Rusya’daki Sibirya bölgesinde bir otobüsün köprüden buz tutan nehre uçması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti. Kaza sonucu yaralanan 18 kişinin hastaneye kaldırıldığı ifade edilirken, birçok yaralının durumunun ağır olduğu ifade edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi İHA
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Rusya’ya bağlı Sibirya bölgesindeki Transbaykal’da seyir halindeki yolcu otobüsü köprüden aşağıya uçtu. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 43 yolcunun bulunduğu otobüsün kaza yapması sonucu 15 yolcunun hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, aşırı buzlanma nedeniyle şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve bu nedenle otobüsün köprüden uçtuğu belirtildi.
  • Kaza sonucu yaralanan 18 kişinin hastaneye kaldırıldığı ifade edilirken, birçok yaralının durumunun ağır olduğu ifade edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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