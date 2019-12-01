Rusya’da otobüs nehre uçtu: 15 ölü

Rusya'da öğretmen ile öğrenci tekme tokat kavga etti

Rusya'da, derse geç kalan öğrencisine sınıftan çıkmasını söyleyen öğretmen ile öğrenci arasında kavga çıktı. Sınıftaki bir öğrencinin kaydettiği görüntülerde, öğretmen ile öğrencinin tekme tokat kavga ettiği görüldü. Okulun müdürü yerel medyaya, öğretmenin pedagojik etik kurallarını ihlal ettiğini ve hakkında disiplin soruşturması açıldığını ifade etti.