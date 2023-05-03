Rusya’da petrol depolama tesisinde yangın

İzmir'in Narlıdere ilçesinde 4 bloklu sitenin 8 katlı binasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kentin tüm noktalarından görülen yangına çok sayıda ekip müdahale ederken, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger bir bloğun tamamen yandığını, can kaybı yaşanmadığını söyledi. tvnet'e açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da balkondan atlamalar nedeniyle yaralananlar olduğunu söyledi.