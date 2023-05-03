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Dünya

Rusya’da petrol depolama tesisinde yangın

Rusya'nın Krasnodar bölgesinde bulunan petrol depolama tesisinde henüz ölüm ya da yaralanma vakasının gerçekleşmediği bir yangın çıktığı belirtildi.

13:06 . 3/05/2023 Çarşamba
AA
Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'daki petrol depolama tesisine de 29 Nisan’da insansız hava aracı ile saldırı düzenlenmişti.

Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'daki petrol depolama tesisine de 29 Nisan’da insansız hava aracı ile saldırı düzenlenmişti.

Kırım yakınlarındaki Krasnodar’ın Valisi Veniamin Kondratiyev, yaptığı yazılı açıklamada, bölgedeki petrol depolama tesisinde yangın çıktığını belirtti.

Yaklaşık 1200 metrekare alana yayılan yangının söndürülmesi için çalışmaların sürdüğünü aktaran Kondratiyev, yangın nedeniyle ölen veya yaralanan olmadığı bilgisini paylaştı.

Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'daki petrol depolama tesisine de 29 Nisan’da insansız hava aracı ile saldırı düzenlenmişti.



#Krasnodar
#Rusya
#yangın
#petrol depolama tesisi
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