Rusya'da sıkıyönetim ilan edildi: Putin imzayı attı

Rusya Devlet Başkanı Putin (arşiv)
Resmi belgelerin yer aldığı internet sayfasında yayınlanan belgeye göre, Rusya lideri Vladimir Putin, sıkıyönetim kurallarının ihlal edilmesi için 30 gün gözaltı süresi öngören yasayı imzaladı.
Rus devleti ile güvenlik şirketi Wagner arasındaki kriz nedeniyle Ukrayna sınırına yakın Rus bölgelerinde güvenlik tedbirleri alındığı bildirildi. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, başkentte terörle mücadele kapsamında güvenlik önlemlerinin güçlendirildiğini açıkladı.
Rusya'da Wagner grubunun darbe girişiminin ardından Rusya devlet Başkanı Vladimir Putin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya yönetimine desteğini iletti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin darbe girişimi sonra ilk kez açıklama yaptı. Putin açıklamasında, "Elimden geleni yapacağım. Bizim halkımıza silahını kaldıran herkes cezasını yeter ki çeksin. Bu hatadan çekilin." ifadelerini kullandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Bizim askeri dostlarımız bizim için ayaktalar. Birinci Dünya Savaşı'nda bizim zaferimizi entrikalarla çalmışlardı. Dış düşmanlarımız birliğimizi yok etmeye çalışıyorlar. Devletimizi savunmaya hazırız. Bu yapılan tam hainliktir. Cezalarını çok ağır şekilde vereceğiz. Wagner askerleri de Rusya için hayatlarını veriyordu. Onların içinde hainler var. Bizim askeri yönetimimizin güçleri şu anda bloke edildi. Bir Rusya vatandaşı olarak da size söz veriyorum. Elimden geleni yapacağım. Bizim halkımıza silahını kaldıran herkes cezasını yeter ki çeksin. Bu hatadan çekilin. Bu suçu yapmayın. Biz kendi güvenliğimizi, her şeyi savunabiliriz. Daha güçlü olacağız."
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner’in eylemini “silahlı isyan” olarak nitelendirdi. Putin, "Rusya'yı tekrar bölmeye izin vermeyeceğiz. Halkımızı koruyacağız." ifadelerini kullandı. Ayrıca Putin, silahlı isyan girişiminde bulunanların kaçınılmaz olarak cezalandırılacağını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, potansiyel “iç çatışma” tehdidini önlemek için Rusya'da birlik çağrısı yaptı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, yaptığı açıklamada, "Bir başkomutanımız var. Herkesi birlik olmaya çağırdı. Şimdi asıl mesele bu. Hepimizin her şeye karşı kendi tutumu var. Ancak tarihte, kişinin kişisel özelini ertelemesi gereken anlar var. Yüzde 100 haklı olduğunu düşünüyorsan bile. Neden? Çünkü şimdi birlik olmazsak, herkes kendisini düşünecek olursa ya da durumu kendine göre değerlendirecek olursa, artık hiçbir şeyin önemi kalmayacak” ifadelerini kullandı.