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Rusya'da sıkıyönetim ilan edildi: Putin imzayı attı

Rusya Devlet Başkanı Putin, sıkıyönetim kurallarının ihlal edilmesine 30 günlük gözaltı süresi öngören yasayı imzaladı.

16:36 . 24/06/2023 Cumartesi
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Rusya Devlet Başkanı Putin (arşiv)

Rusya Devlet Başkanı Putin (arşiv)

Resmi belgelerin yer aldığı internet sayfasında yayınlanan belgeye göre, Rusya lideri Vladimir Putin, sıkıyönetim kurallarının ihlal edilmesi için 30 gün gözaltı süresi öngören yasayı imzaladı.


Rusya Devlet Başkanı Putin'den darbe girişimi sonrası ilk açıklama
Rusya Devlet Başkanı Putin'den darbe girişimi sonrası ilk açıklama

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin darbe girişimi sonra ilk kez açıklama yaptı. Putin açıklamasında, "Elimden geleni yapacağım. Bizim halkımıza silahını kaldıran herkes cezasını yeter ki çeksin. Bu hatadan çekilin." ifadelerini kullandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Bizim askeri dostlarımız bizim için ayaktalar. Birinci Dünya Savaşı'nda bizim zaferimizi entrikalarla çalmışlardı. Dış düşmanlarımız birliğimizi yok etmeye çalışıyorlar. Devletimizi savunmaya hazırız. Bu yapılan tam hainliktir. Cezalarını çok ağır şekilde vereceğiz. Wagner askerleri de Rusya için hayatlarını veriyordu. Onların içinde hainler var. Bizim askeri yönetimimizin güçleri şu anda bloke edildi. Bir Rusya vatandaşı olarak da size söz veriyorum. Elimden geleni yapacağım. Bizim halkımıza silahını kaldıran herkes cezasını yeter ki çeksin. Bu hatadan çekilin. Bu suçu yapmayın. Biz kendi güvenliğimizi, her şeyi savunabiliriz. Daha güçlü olacağız."


#Rusya
#Vladimir Putin
#sıkıyönetim
44 dakika önce
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