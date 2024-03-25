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Dünya

Rusya’da şok ve yas

Rusya son 20 yılın en ölümcül saldırısının şokunu yaşarken, hayatını kaybeden 137 kişi için yasta. Ülke genelinde bayraklar yarıya indi, tüm etkinlikler iptal edildi. Halk, kurbanların anısına Crocus Belediyesi’nin önüne çiçek ve oyuncak bırakıyor. Yaralılar için kan bağışlamak isteyenler hastane önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu.

04:00 - 25/03/2024 Pazartesi
Güncelleme: 02:39 - 25/03/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Son 20 yılın en ölümcül saldırısını yaşayan Rusya, hayatını kaybeden 137 kişi için yasta. Ulusla yas ilan edilen ülke genelinde bayraklar yarıya indi. Moskova saldırısında hayatını kaybedenler için ağlayan halk, hem hayatını kaybedenlere anmaya hem de yaralılar için kan vermeye devam ediyor. Moskova'daki saldırıya ilişkin Rusya yönetiminin soruşturması sürerken, halk Crocus Belediyesi'nin önüne çiçekler bırakmaya ve yaralılar için kan vermeye devam ediyor. Belediye binası önüne kurbanlar anısına çiçek ve oyuncak bırakan, mumlar yakan Ruslar duygularını medyaya aktardı. Moskova'daki bazı reklam panolarının yerini tek bir mum ve "Yastayız" mesajını içeren anma afişleri aldı. Ülke genelinde etkinlikler de iptal edildi.

KAN BAĞIŞI İÇİN SIRADALAR

Moskova'daki çeşitli hastanelerde yaralılar için kan bağışında bulunmak isteyenler de uzun kuyruklar oluşturdu. Shabolovka Ulitsa'daki kan bağışı merkezinin yakınında üç saat boyunca sıra bekleyen Aleksey, "Biz tek bir halkız ve böyle zor zamanlarda birbirimize destek olmamız gerekiyor" dedi. Resmi makamların bildirdiğine göre 6 bin kişilik konser alanını saran yangının ardından insanlar hem kurşunlardan hem de duman solumaktan hayatını kaybetti. Saldırıda 137 kişinin öldüğü bildirildi. Bu, 2003 yılındaki Beslan okul kuşatmasının ardından Rusya'nın modern tarihindeki en ölümcül ikinci saldırı olarak kayıtlara geçti.



#Rusya
#Saldırı
#Moskova
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