Rusya’da şok ve yas

Son 20 yılın en ölümcül saldırısını yaşayan Rusya, hayatını kaybeden 137 kişi için yasta. Ulusla yas ilan edilen ülke genelinde bayraklar yarıya indi. Moskova saldırısında hayatını kaybedenler için ağlayan halk, hem hayatını kaybedenlere anmaya hem de yaralılar için kan vermeye devam ediyor. Moskova'daki saldırıya ilişkin Rusya yönetiminin soruşturması sürerken, halk Crocus Belediyesi'nin önüne çiçekler bırakmaya ve yaralılar için kan vermeye devam ediyor. Belediye binası önüne kurbanlar anısına çiçek ve oyuncak bırakan, mumlar yakan Ruslar duygularını medyaya aktardı. Moskova'daki bazı reklam panolarının yerini tek bir mum ve "Yastayız" mesajını içeren anma afişleri aldı. Ülke genelinde etkinlikler de iptal edildi.