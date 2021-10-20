Rusya'da 'Taliban' diğer ülkelerde 'terör örgütü'

Rusya hükümetine bağlı Rossiya Segodnya tarafından kurulan Moskova merkezli medya kuruluşu Sputnik, Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından Taliban için haberlerinde "Rusya ve başka ülkelerde yasaklı olan terör örgütü" notunu düşmeye başladı.

TÜRKİYE'YE GELİNCE TERÖR ÖRGÜTÜ

Bu notu, Taliban heyetinin geçtiğimiz haftalarda Türkiye'ye yaptığı ziyarette de sık sık kullandı.

MOSKOVA ZİYARETİNİ YORUMSUZ VERDİ

Sputnik, Taliban heyetinin Rusya ziyaretinde ise "terör örgütü" ifadesini kullanmadı. Paylaşımlarında "Taliban heyeti, Afganistan konulu görüşme için Moskova'da" diyerek yoruma ve nota yer vermedi.

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