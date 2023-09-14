Rusya’da WhatsApp yasaklanabilir

Rusya'dan 'WhatsApp yerine yerli uygulama kullanın' uyarısı.
MOSKOVA (AA) - Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), yeni kullanıma açılan kanallarında yasa dışı bilgilerin yer alması halinde WhatsApp’a erişimin engellenebileceğini bildirdi.
Roskomnadzor’dan yapılan yazılı açıklamada, WhatsApp’ın bazı ülkelerde açtığı “Kanallar” özelliğine ilişkin değerlendirmelere yer verildi.
'Yerli uygulamalara geçin' çağrısı
Açıklamada, Rus kurumlara ve şahıslara yerli uygulamalara geçmeleri tavsiyesi de verildi.
Rusya’da yasa dışı bilgiler yaydığı gerekçesiyle WhatsApp’ın sahibi Meta şirketi "aşırılıkçı organizasyon" şeklinde tanımlanırken, şirkete ait Facebook ve Instagram platformlarına erişim geçen yıl engellenmişti.