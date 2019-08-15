Dünya Rusyada yolcu uçağı kuş sürüsüne çarptı
ASYA

​Rusya'da yolcu uçağı kuş sürüsüne çarptı

Rusya'da yolcu uçağı kuş sürüsüne çarptı

Rusya'da Ural Havayollarına ait 226 yolcunun bulunduğu Airbus A321 uçağı, kalkış sırasında kuş sürüsüne çarptı. Uçak, acil iniş yapmak zorunda kaldı. Yetkililer, 23 kişinin yaralandığını belirtti.

Haber Merkezi DHA
Ural Havayolları'na ait uçak.
Ural Havayolları'na ait uçak.

Rusya’da Moskova Zhukovsky Uluslararası Havalimanı’ndan kalkan uçak, kalkıştan kısa bir süre sonra martı sürüsüne çarparak acil iniş yapmak zorunda kaldı. İlk belirlemelere göre 23 yolcu yaralandı. Yolcuların tahliye anı, bir yolcu kamerasına yansıdı.

Ural Havayollarına ait Airbus A321 uçağı Zhukovsky Uluslararası Havalimanı’ndan kalktıktan hemen sonra bir martı sürüsüne çarptı. Sürüdeki bazı martıların uçağın motorlarına girmesiyle uçak havalimanının yakınlarındaki araziye hemen acil iniş yaptı. 226 yolcunun bulunduğu uçakta 10 yolcu yaralanırken, 4’ü acilen hastaneye kaldırıldı.

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