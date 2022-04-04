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Dünya Rusyadan 52 dost ülke ile ilgili yeni karar
AVRUPA

Rusya'dan 52 'dost' ülke ile ilgili yeni karar

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, 9 Nisan itibarıyla 52 'dost' ülkeyle uçuşların tekrar başlatılacağını bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Rusyadan 52 dost ülke ile ilgili yeni karar
Rusya, 52 'dost' ülkeyle uçuşları tekrar başlatıyor

Mişustin, başkent Moskova'da hükümet yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantıda, Kovid-19 salgını nedeniyle tarifeli ve charter uçuşlara yönelik uygulanan önlemlerin 9 Nisan'da kaldırılacağını belirtti.

Rus vatandaşlarının, çok sayıda ülkeye kısıtlama olmadan uçabildiklerini anımsatan Mişustin, "9 Nisan itibarıyla da Arjantin, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın dahil olduğu 52 dost ülkeye uçuşlar tekrar başlayacak." dedi.

Yaptırımlar nedeniyle AB ve ABD, Rus uçaklarına hava sahasını kapatma kararı almış, Rusya da benzer bir yaptırım kararını yürürlüğe koymuştu.

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