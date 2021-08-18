Rusya'dan flaş iddia: ABD uçağı Afganları Uganda'ya bıraktı

ABD'li yetkililer uçağın sivilleri nereye taşıdığına dair bir bilgi vermemişti. İşte o uçaklar ilgili Rusya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.

İçinde 640 Afgan vatandaşı bulunan ve Katar'a gittiği söylenen ABD kargo uçağının, Uganda'ya iniş yaptığı öne sürüldü.

Tüm dünya, 640 Afgan vatandaşını taşıyan ABD kargo uçağının içinden çekilen kareyi konuşuyor. Uçağın içinden çekilen karede, kendilerini uçağa atabilmiş, sıkış tıkış oturmuş yüzlerce Afgan vatandaşı görünüyor.

RUSYA'DAN GELEN YENİ İDDİA

ABD basınında yer alan haberlerde, söz konusu Afgan vatandaşlarının güvenli bir şekilde tahliye edilerek, Katar'a götürüldükleri belirtilmişti fakat Rusya'nın öne sürdüğü iddiaya bakılırsa durum böyle değil.

UGANDA'YA GİDECEKLERİNDEN HABERLERİ YOK

İddiayı öne süren Rusya Araştırmaları Enstitüsü'ne göre kargo uçağı Afganları Katar yerine Uganda’ya götürdü. Katar yerine Uganda'ya götürüldüklerinden haberi olmayan mültecilerin, bu ülkeye yerleştirildiği belirtildi.

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ABD: "SIĞINMACILARI KABUL EDİN"

Diğer taraftan Uganda Devlet Bakanı Esther Anyakun, 2 bin Afgan sığınmacıyı geçici bir süre ülkelerinde kabul edeceklerini açıkladı. Esther Anyakun, konuya ilişkin Washington'ın Devlet Başkanı Yoweri Museveni'den talepte bulunduğunu ifade etti.

"MASRAFLAR ABD TARAFINDAN KARŞILAYACAK"

Anyakun, ABD'nin Uganda'daki Afgan göçmenleri ileride başka bir yere taşıyacağını belirtip, masrafların Beyaz Saray tarafından karşılanacağını belirtti.

Böylelikle Uganda, Afgan sığınmacıları ülkelerine kabul eden ilk Afrika ülkesi oldu.