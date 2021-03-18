Dünya Rusyadan ABDye katil yanıtı Bidenın yorumu çok kötü
AVRUPA

Rusya'dan ABD'ye 'katil' yanıtı: Biden'ın yorumu çok kötü

ABD Başkanı Joe Biden'ın, "Rusya Devlet Başkanı Putin bir katil. ABD seçimlerine müdahale ettiği için bedel ödeyecek" sözlerine Rusya'dan yanıt geldi. Kremlin'den yapılan açıklamada, "Biden'ın Putin'e ilişkin yorumu çok kötü ve teamüllerden yoksun. Yaptığı yorumlar Biden'ın Rusya ile ilişkiler inşa etmek istemediğini açıkça gösteriyor, Moskova bunu hesaba katacak. ABD ile ilişkilere yaklaşımımızı yakın gelecekte analiz edeceğiz" denildi.

Haber Merkezi Diğer
Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Biden
Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Biden

Washington-Moskova arasında yaşanması beklenen kavgada ilk kurşun sıkıldı. ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü’nün Rusya’yı “3 Kasım 2020’deki ABD seçimlerine hile karıştırmaya çalışmak”la suçlamasının ardından açıklama yapan Biden, Putin’in bedel ödeyeceğini söyledi. Biden, “Putin’in bir katil olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusuna da “Evet, öyle düşünüyorum” cevabını verdi.

Biden Rusya ile ilişki kurmak istemiyor

Bu gelişmenin ardından Rusya, Washington'daki Büyükelçisi'ni Moskova'ya çağırmıştı. Rusya'dan ABD Başkanı Biden'ın sözlerine ilişkin ilk açıklama geldi.

Kremlin'den yapılan açıklamada, "Biden'ın Putin'e ilişkin yorumu çok kötü ve teamüllerden yoksun. Yaptığı yorumlar Biden'ın Rusya ile ilişkiler inşa etmek istemediğini açıkça gösteriyor, Moskova bunu hesaba katacak. ABD ile ilişkilere yaklaşımımızı yakın gelecekte analiz edeceğiz" denildi.

Biden ilk kurşunu sıktı
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