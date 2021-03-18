Rusya'dan ABD'ye 'katil' yanıtı: Biden'ın yorumu çok kötü ABD Başkanı Joe Biden'ın, "Rusya Devlet Başkanı Putin bir katil. ABD seçimlerine müdahale ettiği için bedel ödeyecek" sözlerine Rusya'dan yanıt geldi. Kremlin'den yapılan açıklamada, "Biden'ın Putin'e ilişkin yorumu çok kötü ve teamüllerden yoksun. Yaptığı yorumlar Biden'ın Rusya ile ilişkiler inşa etmek istemediğini açıkça gösteriyor, Moskova bunu hesaba katacak. ABD ile ilişkilere yaklaşımımızı yakın gelecekte analiz edeceğiz" denildi.

Haber Merkezi 18 Mart 2021, 13:12 Son Güncelleme: 18 Mart 2021, 13:30 Diğer