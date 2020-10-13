Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Rusyadan ABye diyaloğu sonlandırma resti
AVRUPA

Rusya’dan AB’ye diyaloğu sonlandırma resti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus muhalif siyasetçi Alexei Navalny’nin zehirlenme konusunda kendilerine yaptırım tehdidinde bulunan Avrupa Birliği’ne (AB) karşı diyaloğu durdurma tehdidinde bulundu.

Haber Merkezi İHA
Sergey Lavrov
Sergey Lavrov

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’nın en önemli fikir kuruluşlarından olan Valday Tartışma Kulübü’nün panelinde önemli açıklamalarda bulundu. Rus muhalif siyasetçi Alexei Navalny’nin zehirlenmesi konusunda Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’ya karşı yaptırım tehdidini tartışmasına değinen Lavrov, “Batı’da dış politikadan sorumlu olan kişiler, Rusya’yla karşılıklı saygıya dayalı iletişim kurulması gerektiğini anlamıyorlar. Sanırım, bir süre için onlarla iletişimi kesmeliyiz" şeklinde konuştu.

Diyaloğu sonlandırmak durumunda kalırız


Lavrov, "Nitekim Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, mevcut Rus yönetimiyle jeopolitik ortaklık yapılamadığını belirtiyor. Eğer ortaklık istemiyorlarsa diyaloğu sonlandırmak durumunda kalırız" ifadelerini kullanarak AB ile diyaloğun sonlandırılabileceğinin sinyalini verdi.

Pandemi sonrası ülkeler buğday stoklama yarışına girdi: Çin stokların yarısını elinde bulunduruyor
DÜNYA
Pandemi sonrası ülkeler buğday stoklama yarışına girdi: Çin stokların yarısını elinde bulunduruyor

Rusya'da günlük koronavirüs vakalarında rekor: 13 bin 868 yeni vaka tespit edildi
KORONAVİRÜS
Rusya'da günlük koronavirüs vakalarında rekor: 13 bin 868 yeni vaka tespit edildi
Abone Ol Google News
Son veriler açıklandı

Son veriler açıklandı

Bakan Koca, uyarılarına devam etti.
Çirkin iftiralarına sert cevap

Çirkin iftiralarına
sert cevap

​Kalyon Holding'den açıklama yapıldı.
Yapılacak daha çok işimiz var

Yapılacak daha çok işimiz var

​AK Parti'den erken seçim sorusuna cevap.
Türbe diye gidiyorlardı

Türbe diye gidiyorlardı

Mitolojik savaşçı mezarı çıktı.
Azerbaycan'a nişan yüzüğünü gönderdi

Azerbaycan'a nişan yüzüğünü gönderdi

Herkesi duygulandıran harekat: Varımızla yoğumuzla yanınızdayız.

Ronaldo'nun <br>testi pozitif

Ronaldo'nun
testi pozitif

​Portekiz, herkesi endişelendiren açıklamayı yaptı.

Seyirci müjdesi

Seyirci müjdesi

​Milli maça taraftar alınacağı açıklandı.

Bakan Çavuşoğlu, İsveçli Bakan'a canlı yayında sert çıktı.

Kardeş kardeşe kömek eder

Kardeş kardeşe kömek eder

Erbakan'ın 28 yıl önce Azerbaycan'a gönderdiği Büyükfırat Karabağ'ı anlattı.

Aslolan yüz yüze eğitimdir

Aslolan yüz yüze eğitimdir

​Bakan Selçuk açıkladı: İkinci aşamaya geçtik.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.