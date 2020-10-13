Rusya’dan AB’ye diyaloğu sonlandırma resti

Hayat

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Fatma Çetin yakın bir vakitte vefat eden ve vasiyeti 'Cennetü’l-Baki’ye gömülmek' olan Türkiye'nin ilk başörtülü doktor hanımı Ayşe Hümeyra Ökten ile tanışma ve hayatına nasıl dokunduğunu anlattı. Çetin, "Bu yazılan ve yapılan tanıklıkların doktor ablamın hakkında Allah katında rahmete vesile olmasını ve onu Müslüman bir hanım olarak kendine örnek almak isteyenlere de bir kılavuz olmasını ümit ediyorum" dedi.