Dünya Rusyadan açıklama ABD-Türkiye işbirliği Suriyede istikrarı sağlayacak
ORTADOĞU

Rusya'dan açıklama: ABD-Türkiye işbirliği Suriye’de istikrarı sağlayacak

Rusya'dan açıklama: ABD-Türkiye işbirliği Suriye’de istikrarı sağlayacak

Çin’de resmi ziyaret için bulunan Savunma Bakanı Şoygu, “Dünya toplumunu teröristlerin, ideolojilerinin ve propagandalarının zorluklarına karşı koymaya çağırıyorum. Türk ve ABD’li çalışma arkadaşlarımızla Suriye’ye istikrar getirmek için bazı adımlar atıyoruz” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
Rusya, Türkiye ve ABD'nin Suriye'de istikrar sağlayacağını vurguladı.
Rusya, Türkiye ve ABD'nin Suriye'de istikrar sağlayacağını vurguladı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ABD ve Türkiye’nin Suriye’deki işbirliğinin bölge istikrarına katkı sağlayacağını umduğunu açıkladı.

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  • Şoygu, “Dünya toplumunu teröristlerin, ideolojilerinin ve propagandalarının zorluklarına karşı koymaya çağırıyorum. Türk ve ABD’li çalışma arkadaşlarımızla Suriye’ye istikrar getirmek için bazı adımlar atıyoruz” dedi.

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Şoygu aynı zamanda, Suriye’nin kuzeyinde DEAŞ’lıların bulunduğu 12 cezaevinin korumasız olduğuna dikkat çekerek, DEAŞ militanlarının geleceğinin bir an önce çözüme ulaştırılması gerektiğini vurguladı.

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