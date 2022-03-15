Dünya Rusyadan bir yaptırım da Kanada Başbakanı Trudeauya
AVRUPA

Rusya'dan bir yaptırım da Kanada Başbakanı Trudeau'ya

Rusya, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'yu ve bazı yetkililerin bulunduğu 313 Kanada vatandaşını yaptırım listesine dahil etti. Karar, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin Kanada Parlamentosu'na hitap ettiği sırada açıklandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Rusyadan bir yaptırım da Kanada Başbakanı Trudeauya
Kanada Başbakanı Justin Trudeau

Rusya, ABD Başkanı Joe Biden, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve CIA Direktörü William Burns dahil 13 ABD'li yetkiliyi yaptırım listesine aldı.

  • Bu kararın ardından bir yaptırım da Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya geldi.

Rusya, Kanada Başbakanı Trudeau ve bazı yetkililerin bulunduğu 313 Kanada vatandaşının yaptırım listesine alındığını açıkladı.

KARAR ZELENSKİ KONUŞURKEN AÇIKLANDI

Açıklamanın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin Kanada Parlamentosu'na hitap ettiği sırada açıklanması dikkat çekti.

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