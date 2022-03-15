Rusya'dan bir yaptırım da Kanada Başbakanı Trudeau'ya

Rusya, ABD Başkanı Joe Biden, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve CIA Direktörü William Burns dahil 13 ABD'li yetkiliyi yaptırım listesine aldı.
- Bu kararın ardından bir yaptırım da Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya geldi.
Rusya, Kanada Başbakanı Trudeau ve bazı yetkililerin bulunduğu 313 Kanada vatandaşının yaptırım listesine alındığını açıkladı.
KARAR ZELENSKİ KONUŞURKEN AÇIKLANDI
Açıklamanın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin Kanada Parlamentosu'na hitap ettiği sırada açıklanması dikkat çekti.