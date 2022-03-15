Rusya'dan bir yaptırım da Kanada Başbakanı Trudeau'ya Rusya, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'yu ve bazı yetkililerin bulunduğu 313 Kanada vatandaşını yaptırım listesine dahil etti. Karar, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin Kanada Parlamentosu'na hitap ettiği sırada açıklandı.

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