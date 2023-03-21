Rusya'dan devlet çalışanlarına Iphone yasağı: Çöpe atın

Rusya'dan yetkililere iPhone yasağı.
Savaşın gölgesinde 2024 yılında sandığa giderek yeni devlet başkanını seçmeye hazırlanan Rusya'dan dikkat çekici bir hamle geldi.
Yetkililer, iPhone'ların Batı istihbarat birimlerinin saldırılarına ve müdahalelerine açık olduğunu da belirtti.
Putin akıllı telefon kulanmıyor
Kommersant'ın haberinde, Rusya içişlerinde görevli kişilere bu talimatın verildiği de belirtildi. Geçmişte Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in akıllı telefonu olmadığını söylemiş fakat zaman zaman internette zaman geçirdiğini duyurmuştu.